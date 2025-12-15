Camilo Escalona: “Sin duda, esta es la más fuerte derrota electoral que hemos tenido”

Camilo Escalona conoce el sabor de la derrota. Cuando Sebastián Piñera llegó a La Moneda por primera vez, en 2009, él presidía el Partido Socialista (PS). Asumió la responsabilidad del fracaso electoral de la candidatura de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y renunció a su cargo. Admite que se siente orgulloso de haberlo hecho.

Hoy, desde la secretaría general del PS, analiza el resultado de la elección de este domingo, en que José Antonio Kast se impuso con más del 58% de las preferencias y derrotó a la candidata de la izquierda, Jeannette Jara.

¿Cómo se explica el resultado?

Son muchos los factores. Vienen de las debilidades que tuvimos, ya fuera como Concertación o Nueva Mayoría, en nuestros gobiernos anteriores. También de las del actual gobierno. Dice relación con un fenómeno internacional de debilitamiento de la izquierda y fortalecimiento de la derecha más conservadora. Y dice relación con nuestras debilidades organizacionales, porque no tenemos la fuerza territorial que tuvimos durante 20 o 25 años. No logramos hacer más unidad, pienso que no crecimos lo suficiente en el centro.

¿Es la peor derrota para el sector en democracia?

Sin duda. La brecha que hay es muy fuerte. Por lo tanto, sin duda se constituye la más fuerte derrota electoral que hemos tenido como partido, excluyendo el plebiscito del año 2022. La correlación de fuerzas que se generó ahí (en la Convención) fue un microclima que permitió el crecimiento de propuestas impracticables, de una mirada de país errada, que nos llevó al aislamiento y a la derrota. Nos está pasando la cuenta el ultrismo de ese proceso.

Cuando habla de los factores que explican la derrota, no menciona a la candidata Jara. ¿Por qué?

A todas las personas nos cabe responsabilidad. En el caso de nuestra candidata, yo creo que ella hizo un esfuerzo extraordinario. Ella es una candidata muy meritoria.

¿Al Presidente Boric qué responsabilidad le cabe?

Es uno de los temas que quedan para estudiar. Yo no quiero descalificar la tarea que se hizo en este tiempo, porque se sacó al país de una crisis muy profunda. El gobierno le dio estabilidad a la nación. Pero, lógico, también hay momentos que han pesado. El fracaso de la ministra Siches en la visita a Temucuicui, por ejemplo. Fue una cosa que golpeó al gobierno a las 48 horas que estaba instalado. El caso Convenios fue determinante.

¿Para esta elección?

Para este periodo. Puso a la defensiva al gobierno, le quitó la iniciativa política por largos meses, si no años. Ese es uno de los puntos más amargos que tiene la administración del Presidente Boric.

¿Y a nivel de gestión? ¿Hubo un déficit ahí?

No, yo no creo. Yo creo que hubo demora en algunas decisiones. Por ejemplo, en el tema de la migración. El despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera tuvo que hacerse mucho tiempo antes. Esa demora fue fatal, porque dio aval al principal discurso de la candidatura de Kast.

¿Hubo un déficit comunicacional a nivel de gobierno? En intentar instalar que Chile no se cae a pedazos.

Más que una derrota electoral, esta es una derrota comunicacional. Esto abarca el conjunto de los actores que estamos involucrados, porque la capacidad que tuvimos para contrarrestar las famosas fake news fue insignificante. O sea, se impusieron datos completamente falseados de la realidad.

Jara intentó marcar distancia con el gobierno. En vista del resultado, ¿fue una mala estrategia?

El resultado indica que muchas cosas tendrían que haberse hecho de otra manera. Descifrar cuáles específicamente será la tarea de los próximos meses. Yo viví la derrota de la Unidad Popular y ese análisis demoró varias décadas. Nos dividimos en muchos pedazos pequeños por pelearnos por cuáles habían sido las causas de la derrota, así que no creo que valga la pena repetir esa experiencia.

Y a nivel de autocrítica, ¿qué espera el sector? Cuando ganó Piñera renunciaron directivas.

Yo renuncié. El PPD presentó una renuncia con elástico. El único dirigente que asumió la responsabilidad que le correspondía fui yo: renuncié de manera indeclinable y convoqué de inmediato al comité central. Eso me enorgullece. Eso fue válido para esa vez, porque se cerraba un ciclo, el de la Concertación. Era un deber moral asumir mi responsabilidad. No es la misma situación que la presidenta del partido (Paulina Vodanovic). Ella fue invitada a que fuera jefa de campaña en la recta final. El hecho de que aceptara habla muy bien de ella. Pero, lógicamente, no podía cambiar el curso de la situación.

¿Cómo espera que se pare el PS como oposición a partir de marzo?

El PS está de pie, es un partido muy porfiado. Vamos a hacer lo que la candidata dijo: una oposición propositiva y exigente. Esperamos actuar en unidad. No importa que no sea una coalición formal. Eso lo dirá al tiempo, pero que tengamos un entendimiento básico.

¿Le gustaría que sea una coalición formal?

Como dirigente socialista, me gustaría que fuera una coalición con una formalidad de todos los partidos, del PC a la DC. Pero el tiempo lo dirá.

Habla de una oposición propositiva. ¿Eso es distinto a la oposición que fue en el último gobierno de Piñera?

Es que Sebastián Piñera cometió errores esenciales. Se puso muy arrogante. Sus ministros no tenían adecuada comunicación. Hay dos partes: el gobierno y nosotros en la oposición. Cada cual tiene su responsabilidad. Nosotros no vamos a jugar a que el gobierno caiga. Somos responsables. Chile está primero. Vamos a esperar.

¿Espera lo mismo de sus aliados de coalición? Del PC y el FA.

Sí, porque lo estuvimos conversando aquí largamente en la tarde. Fue una buena reunión. Desde el PC hasta la DC, intervinieron todos los partidos. No hay ningún aventurero que quiera incendiar la nación, así que Chile puede estar tranquilo. Nosotros vamos a mantener la responsabilidad política que siempre hemos tenido.