Canciller Ribera detalla gestiones para repatriar chilenos: “Hay países donde uno puede presionar (...) uno habla con su colega y le dice ‘cumpla, si no va a tener problemas conmigo’”

Esta mañana, el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, aseguró en Duna en Punto de Radio Duna que “desde el 18 de marzo a la fecha, por Pudahuel hemos repatriado a 30 mil chilenos, al menos 9 mil extranjeros residentes”.

De igual modo, explicó que no existe una estimación exacta sobre el número de chilenos que permanecen en el extranjero pues “no son cifras exactas porque se van moviendo y es difícil actualizarlas” debido a que, por ejemplo, “tenemos gente que se inscribe no comparece. A veces tenemos aviones que llegan con un 20% de asientos vacíos”.

En este sentido, Ribera entregó sabrosos detalles sobre cómo ha realizado las gestiones para repatriar chilenos. Al respecto, detalló: “India Air no funciona, Lufthansa no funciona, es imposible llegar, no hay forma alguna. Hay países donde uno puede llamar y presionar. Este es un proceso de escalamiento. Llama al canciller, habla con su colega... primero uno llama al nivel y le dice ‘oiga cumpla. Si no cumple, va a tener problemas conmigo’. Esa es la forma como uno lo hace. No hay una forma distinta”.

Ribera continuó: “y el problema es ‘no se preocupe, tenemos memoria, y cuando vuelva la normalidad conversaremos si su derecho de circulación por Chile lo vamos a mantener o no’”.

Inquirido al respecto, el canciller expresó que “no se dice así, pero de una u otra manera uno es claro. Uno no puede permitir que las líneas aéreas lleven pasajeros al extranjero y no los traigan de retorno. Uno tiene que proteger a los chilenos”.

De igual manera, confirmó que “el presidente Piñera llamó al presidente panameño (Laurentino Cortizo) para hacerle presente nuestra preocupación por (la aerolínea) Copa. Logramos una solución intermedia”, lo que según el canciller sería que entre hoy y mañana esta empresa repatriará a “la mitad de las personas que están en Cuba, y con Latam queremos rescatar al resto de las personas”.

“Las tres (aerolíneas) chilenas sobresalientes. Las extranjeras han sido más duras. Pero las empresas que sacaron chilenos deben traer chilenos”, dijo. En este sentido, destacó a Aeroméxico y a Avianca, las que han “endosado” los pasajes, aunque “más resistente ha sido Copa”.