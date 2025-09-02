Candidatura de Daniel Jadue desata reparos en el oficialismo

El escenario que temían en buena parte de la alianza de partidos que sustenta la candidatura presidencial de Jeannette Jara se concretó: la postulación a la Cámara de Diputados de Daniel Jadue, militante del Partido Comunista (PC), fue aceptada por el Servicio Electoral (Servel).

Así, el exalcalde de Recoleta será uno de los rostros más emblemáticos de la lista del oficialismo (y la DC) en la carrera por llegar al Congreso, pese a que el Ministerio Público pidió más de 18 años de cárcel en su contra, por fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal.

Entre los partidos de la alianza, la candidatura de Jadue fue resistida, pues se creía que su postulación abriría un flanco de cuestionamientos a Jara, por ser del mismo partido que él. De hecho, ella ha hecho ver su incomodidad por la candidatura de Jadue.

“Yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”, dijo la abanderada a Mega hace unos días.

En consideración de las palabras de la candidata, rápidamente desde la alianza criticaron la aceptación. “La situación del exalcalde y actual candidato a diputado es un verdadero problema para la lista del oficialismo. Toda vez que él corre el serio riesgo de poder ser inhabilitado en este proceso (...). Hoy es un problema para el oficialismo, para la lista completa”, dijo el diputado Marcos Ilabaca (PS).

“Hoy día la institucionalidad falló. La institucionalidad se llama Servicio Electoral y determinó la habitabilidad de su candidatura, por tanto, lo que corresponde hoy día es aceptarla tal y como corresponde, porque así corresponde en un Estado de derecho”, complementó el jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Héctor Ulloa.