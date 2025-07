Cariola defiende que nunca se opuso a abrir sus cuentas bancarias y apunta contra Kast: “Usa la mentira para manipular”

La mañana de este jueves los candidatos presidenciales Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei participaron del seminario “Volver a crecer: Shock de inversión, shock de optimismo”, cumbre empresarial realizada por la Sofofa y el diario La Tercera.

Allí los aspirantes a La Moneda protagonizaron varios cruces. Uno de ellos se dio luego de que la exministra del Trabajo planteara el levantamiento del secreto bancario como una medida para combatir el crimen organizado.

“Yo lo he dicho varias veces y se me ridiculiza, porque algunos dicen ‘cree que levantando el secreto bancario se van a terminar los secuestros’, pero como he venido a decir la verdad, les quiero decir que las organizaciones criminales detrás de lo que andan es de la plata, y nosotros tenemos que cortarles ese hilo conductor”, sostuvo la candidata oficialista.

Kast tomó la palabra y replicó a su contendora del PC: “Yo diría que un ejemplo vale más que mil palabras, Karol Cariola. Le pidieron que abriera las cuentas bancarias y no las abrió. Creo que es militante de tu partido político, el Partido Comunista” .

Así las cosas, tras ser directamente aludida, la diputada no guardó silencio y se manifestó a través de X.