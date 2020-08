Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical: “Yo no le tengo temor a Daniel Jadue”

¿Por qué la oposición no ha capitalizado el bajo respaldo del gobierno?

Esa evolución de cuánto respaldo tienen las visiones y las propuestas de la oposición la vamos a ver en los procesos electorales del próximo año. Medir a la oposición por las encuestas no es el camino más válido, desde el punto de vista técnico. Lo que hagamos como oposición se va a reflejar en las votaciones.

¿Pero por qué no han podido?

Sinceramente, la oposición ha leído bien las necesidades de la ciudadanía, hemos tenido a propósito de la pandemia unas señales mucho más coherentes con las necesidades de la gente.

¿Qué falta para unir, entonces?

Para el “apruebo” estamos actuando bastante coordinados, pero obviamente eso requiere las voluntades de todos los actores y hay quienes tienen mayor predilección por el perfilamiento, el camino propio, y que prefieren estar cerca, pero no juntos.

Entrando al tema presidencial, ¿le preocupa la falta de liderazgo en su sector?

Como centroizquierda ya tuvimos una mala experiencia el 2017, cuando apostamos por una figura que aparecía bien posicionada. Las encuestas son un dato, pero no deben ser el rasero para definir las candidaturas presidenciales. Claramente, debemos resolver pronto la candidatura socialdemócrata, porque los procesos electorales se acercan. Las necesidades que Chile ha puesto sobre la mesa pueden encontrar su mejor respuesta en una opción socialdemócrata responsable y seria

¿Tensiona la oposición el liderazgo de Jadue?

Yo no le tengo temor a Daniel Jadue, si tuviera que enfrentarlo en una primaria, lo haría sin problemas. Eso, si el PC decidiera sumarse a un programa común y a una primaria amplia. Él ha sido un buen alcalde, pero no es lo mismo votar por un alcalde que por un Presidente y no da lo mismo si se vota por un comunista que por un socialdemócrata.

¿Pero estaría dispuesto a apoyarlo?

Quienes vamos a pasar de etapa somos los que estemos por una visión socialdemócrata y todos los que se sienten parte del progresismo.

¿Y a Beatriz Sánchez?

Estoy convencido de que la opción que tiene más posibilidades de recibir el apoyo mayoritario es una opción socialdemócrata.

¿Ve alguien hoy que pueda liderar un esfuerzo unitario?

Como PR lideramos un proceso en un momento muy complejo para Chile, con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que hizo cambios profundos, mantuvo la unidad nacional, que expandió las libertades públicas, que dinamizó la economía a través del rol del Estado, pero respetando la iniciativa privada. Y en este momento histórico, de crisis, el PR tiene que rescatar lo mejor de su herencia y ofrecerle al país una alternativa de futuro.

¿Mantiene su disponibilidad para ser candidato presidencial?

Sí, pero esa es una definición que vamos a tomar después del plebiscito.