Carmona mantiene diseño del PC y evita polemizar en forma pública con Tohá por críticas a rol del partido en campaña de Jara

La mañana de este jueves, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, optó por mantener el tono ante la tensión surgida con la exministra del Interior, Carolina Tohá, por las críticas de esta al rol de la dirigencia de la tienda en la campaña de la candidata oficialista Jeannette Jara.

Este martes, la histórica militante PPD cuestionó en conversación con TVN el papel de la dirigencia comunista en la cruzada. “Han sido tan evidentes los gestos poco fraternos con Jara que lo considero inaceptable”, señaló.

Si bien sus dichos fueron recibidos con irritación en el PC, la tónica fue evitar polemizar públicamente con la ex secretaria de Estado a días de la presidencial. En ese sentido, el común de las declaraciones de los comunistas fue reforzar que ellos han estado en la campaña de Jara desde el primer minuto.

Ese fue el diseño que mantuvo Carmona en esta jornada al ser consultado en entrevista con CNN Radio Chile por esas declaraciones.

“La verdad es que me prefiero quedar con la valoración que tengo hacia tanto militante humilde, a tanto militante recién ingresado, a tantos hombres y mujeres que ponen todas sus capacidades y han estado desde la hora cero en este proceso de construcción de la unidad con la máxima amplitud", dijo.

En ese sentido, afirmó que la colectividad “no actúa sin orientación de su directiva, entonces hay una prueba demasiado evidente de cuál ha sido la posición de la directiva del partido, porque nadie podría poner en duda que el partido ha sido una de las fuerzas, lógicamente, más destacadas en la campaña de Arica a Punta Arena, en todo Chile, en todas las comunas, en todos los distritos, contribuyendo en la mejor condición de igual a igual con todas las otras fuerzas que van y que se han integrado a esta campaña”.

“Ese es un mensaje inequívoco del compromiso, de la empatía, de la relación y de la valoración que el Partido Comunista tiene respecto a esta batalla presidencial y al papel que juega Jeannette Jara como la indiscutida lideresa de una coalición”, apuntó.

Al ser requerido si Tohá está equivocada en sus apreciaciones sobre la tienda, dijo: “Yo no voy a discutir, no me parece que sea ni contribuyente a nada”.

“Voy a respetar las contribuciones que hagan cada uno de quienes están activamente integrados. No tengo ningún reparo, ninguna relativización del aporte que hacen. Pero asumir un intercambio además público en un momento donde el tema de ese debate está en las distintas candidaturas de la derecha, es como inventar un desgaste al que no veo ninguna contribución”, remarcó.