Carmona (PC) acusa “activismo judicial” y desliza “desconfianza” tras filtraciones del caso ProCultura

Carmona comentó sobre la situación de Daniel Jadue, ex alcalde de Recoleta.

Este domingo, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, comentó sus reflexiones sobre el caso ProCultura, tema que ha generado revuelo en el oficialismo.

Esto luego de que se conocieran antecedentes en el marco de la investigación encabezada por el fiscal Patricio Cooper, en los que apuntó a un eventual financiamiento irregular de la campaña del Presidente Gabriel Boric.

Bajo ese contexto, en un programa de la Radio Nuevo Mundo, Carmona señaló que “ya estamos superando la barrera. (...) El impacto que tiene el aparato o la actividad judicial en la política es casi un activismo judicial que sabe perfectamente que va trascendiendo a afectar la política”.

Agregó que “el problema está radicado en la iniciativa sin límites y sin sentido de responsabilidad que asume el Poder Judicial en lo que es las fiscalías y a algunos jueces”.

“Cuando el aparato judicial, que debe ser referencia legal sin observación para nadie, empieza a ser cuestionado y empieza a haber desconfianza, donde se da cuenta que no son tan pulcros, rigurosos o neutros, la gent e dice´me persino ante un fiscal´, porque depende de quién me toque “, subrayó Carmona.

Además, indicó que “los poderes se deben liberar de toda carga de influencias negativas e ilegales, es decir, de corrupción. Se debe operar con absoluta transparencia”.

Y que “acá el que filtre, sin poder filtrar, sea sancionado con conocimiento público. Porque lo que se está dando es una campaña que quiere llegar al Presidente de la República a involucrarlo en una manifestación respecto al financiamiento ilegal de la política”, concluyó el presidente del PC.

Un gesto a Daniel Jadue

Aparte, el caso de Daniel Jadue, el exalcalde de Recoleta, fue analizado por Lautaro Carmona.

Cabe señalar que Jadue está siendo investigado por el Ministerio Público por ejercer abusivamente de facultades y actuar sin autorización ni conocimiento del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

“El compañero Daniel Jadue está pagando por una sentencia. Ya no es que esté formalizado para que alguna vez haya un juicio que demuestre si es verdad o no lo que dice el fiscal", comentó Carmona.

Los fiscales “ya sancionaron. Ya lo tienen más de un año fuera de la actividad pública desde el punto de vista presencial”, subrayó.

“Yo no entiendo por qué la ex alcaldesa de Maipú sí puede tener una situación de reclusión nocturna en su casa y, por tanto, tener hasta las diez de la noche con la posibilidad de movilidad plena y esto no lo tiene Daniel Jadue” , reflexionó este domingo.