    Política

    Carolina Cucumides (ind-PS): “No le veo dramatismo a ser oposición”

    La futura parlamentaria del distrito 16 aborda las expectativas que tiene sobre el diseño del nuevo Ejecutivo y la falta de autonomía que advierte en el equipo ministerial.

    Por 
    Franco Cicchetti
    12 Febrero 2026 Entrevista a Carolina Cucumides, Diputada Electa

    Carolina Cucumides entrará al Congreso el próximo 11 de marzo como una de las nuevas parlamentarias electas en cupo del PS. Ella, sin embargo, tiene una larga trayectoria política primero ligada al PPD.

    Ahora como la parlamentaria electa por el distrito 16 proyecta una postura de “oposición responsable y colaborativa”, advirtiendo que la defensa de los derechos sociales conquistados será su línea roja frente a una administración de José Antonio Kast que, a su juicio, ha concentrado el poder político en La Moneda en desmedro de sus ministros.

    En esta entrevista, Cucumides desmenuza el diseño del nuevo gabinete y argumenta por qué el PS debe liderar la reconstrucción de una izquierda que hoy convive con “dos almas”.

    12 Febrero 2026 Entrevista a Carolina Cucumides, Diputada Electa

    En otras regiones del país la derecha barrió, pero en su distrito se mantuvo el equilibrio con respecto a los diputados. ¿Por qué cree que ocurrió esto?

    Creo que resalta el reconocimiento a una labor de años. Siento que las autoridades nunca le hablan a nuestro distrito; somos el patio trasero que no ven. Tenemos zonas muy excluidas, como Navidad o Cardenal Caro, que son rezagadas y que hay que impulsar como zona extrema. Quienes conocemos el territorio tenemos una labor que no sucumba a los grandes temas nacionales; tiene más que ver con lo local.

    Usted representa a un distrito donde la opción de Kast tuvo un apoyo masivo. ¿Cómo piensa legislar para ese votante?

    Voy a gobernar con quien esté; reconozco el triunfo del presidente Kast, pero me encontrará en todos los temas que afecten el desarrollo de nuestra zona. Espero que los ministros no se queden en la pelea chica a la cual yo no pertenezco.

    Y ahora que conocemos a todo el equipo de José Antonio Kast, ¿qué opina de este?

    Obedecen a la mirada que ganó el país, pero espero que no se queden en las ideologías. Nosotros vamos a avanzar en lo que coincidamos y a defender derechos conquistados. No pretendo criticar nombres, pero lo que sí te puedo decir es que siento que el presidente no delegó poder. Concentró el poder político en él y puso a ministros que tienen que ver más con la administración que con un traspaso de poder real.

    ¿Cree que tienen la capacidad política para estar en el cargo?

    Eso se va a ir viendo. Siento que en los espacios más políticos, como Interior, mantuvo un poder más político, pero el resto lo dejó en lo administrativo. Tienen un gran desafío; son personas nuevas y jóvenes, lo cual no veo como negativo. Veremos su capacidad y seremos críticos cuando haya que serlo.

    La derecha fue una oposición particularmente dura durante los últimos cuatro años. ¿Cómo cree que debería actuar ahora la futura oposición?

    Tenemos que revisarnos profundamente por un resultado desafortunado. El primer llamado es a conectarnos con el territorio y no creer en las trincheras. He conversado con los otros parlamentarios electos de la zona y tenemos una buena convivencia hasta ahora. Hay que poner primero a las personas; la minucia más chica administra una estantería, mientras otros queremos proyectarnos para los próximos 50 años.

    ¿Qué error ve obvio de la actual administración de Gabriel Boric, que cree que la izquierda no debería volver a repetir en un futuro?

    Este gobierno tuvo demasiadas elecciones trascendentales en solo cuatro años, lo que no permite gobernar porque estás siempre en función electoral. Tienes un solo año para gestionar y después ya entras en las veredas políticas. La gente tomó apatía porque las esperanzas quedaron en carreras políticas y no en desafíos de futuro. No le veo dramatismo a ser oposición; hace cuatro años la derecha no estaba tan bien tampoco.

    El PS ha evidenciado diferencias con el PC y el FA en el último tiempo. ¿Cree que ustedes como partido deberían alejarse de ellos?

    No le veo dramatismo a estas “dos almas” de la izquierda. Eso enriquece el debate si somos capaces de sentarnos y transparentar hacia dónde queremos avanzar. Si formaremos dos o tres espacios de oposición, bienvenido sea mientras votemos juntos lo importante. Todos los partidos deben dejar el cálculo electoral y volver a poner en el centro las ideas. El PS puede liderar estos procesos de cambio.

    Paulina Vodanovic descartó la eventual invitación a Jeannette Jara al PS, pero usted ¿qué opina de que se puede incorporar a la ex candidata?

    Bienvenido todos los que quieran dar un paso. Conozco a Jeannette y, si hoy quiere mantenerse en la independencia, bienvenido sea. No saco drama de los titulares. Hago un llamado a mi sector a hacernos una crítica profunda para fijar lineamientos. No quiero pensar en los próximos cuatro años, quiero pensar en los próximos 50.

