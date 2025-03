Carolina Tohá denuncia agresión en la vía pública por parte de detractores

La precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, denunció este viernes haber sido objeto de agresión y hostigamiento en la vía pública por parte de un grupo de manifestantes.

Tohá, quien renunció el pasado martes como ministra del Interior para sumarse a la carrera presidencial, informó del hecho mediante un posteo en su cuenta de X, el cual, sin embargo, borró a los pocos minutos.

“Hoy mientras caminaba por la calle un grupo de manifestantes me agredió y persiguió por varias cuadras. En mi vida nunca he evadido los disensos, pero la violencia no puede tener espacio en nuestras diferencias”, escribió la exsecretaria de Estado.

“He trabajado toda la vida por esos principios y lo seguiré haciendo, sean quienes sean los afectados y los agresores”, agregó en un mensaje posterior en la misma red social.

Minutos después, volvió a subir la denuncia a X, sumando los dos mensajes en un solo posteo.

Las imágenes del hecho fueron compartidas por diversos usuarios en redes sociales.

En ellas se ve a la exministra caminando por la Alameda, en las cercanías del barrio Lastarria, mientras es seguida por un grupo de personas que le gritan improperios y le arrojan algunos elementos.