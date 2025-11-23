Carter advierte que los votos de Parisi son “complejos” y destaca respeto del mundo Kast frente a Jara

El senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, advirtió que los votos de Franco Parisi son “complejos” y subrayó la necesidad de tratarlos con respeto, diferenciando la actitud del mundo Kast, “respetuosa y generosa”, de la candidatura de Jeannette Jara, cuyo equipo, dijo, denigró a los votantes Parisi con expresiones “ en una crueldad infinita ”.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Carter se refirió a los votos del abanderado del Partido de la Gente (PDG), advirtiendo que “ el voto de Parisi es un voto complejo, de un Chile que está enojado, y al cual que más que denigrarlo como ha hecho la candidatura de Jara , roteándolo, diciéndole que son dos fachos pobres, nuevamente sale la arrogancia de la izquierda ultrona”.

En ese sentido, Carter subrayó que “jamás menospreciar, nunca, porque el voto de Parisi es un voto complejo (…) a esa gente más que ningunearla, hay que escucharla. Tal vez no construyamos alianza con ellos, dependerá de ellos, pero sí vamos a ganar escuchándolos”.

Sobre la diferencia en el trato hacia esos votantes, el senador electo destacó la conducta del mundo Kast, señalando que “también construir una gran relación con los patriotas que están al lado de Johannes Kaiser, que hizo una gran campaña respetuosa y generosa”.

311643672073101

Frente a Jara, en cambio, Carter criticó la actitud de su equipo: “No corresponden las frases tampoco felices como la del encargado de campaña de la señora Jara roteando básicamente a la familia Parisi en una crueldad infinita ”.

Finalmente, Carter enfatizó que “el elector de Franco Parisi es tan chileno como el elector de doña Jeannette Jara… tendremos que escucharlos e interpretarlo con mucho respeto”, haciendo hincapié en la necesidad de reconocer la complejidad y legitimidad de todos los votos en la construcción de futuras alianzas políticas.