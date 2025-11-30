Carter y coalición de Republicanos con Chile Vamos y libertarios en eventual gobierno de Kast: “Vamos a construir un arco muy amplio”

El senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter (Ind. Rep.), se refirió este domingo a la postura mostrada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de la formación de una coalición con partidos de Chile Vamos y libertarios en un eventual gobierno de Kast.

La postura la exhibió esta semana en el podcast Cómo te lo explico, que se transmite por La Tercera. Allí, Squella mencionó lo siguiente: “Nosotros necesitamos unir a toda la oposición de hoy día para sacar adelante esta tremenda oportunidad de erradicar el crimen organizado, de darle seguridad a los chilenos y de reactivar la economía bajo el gobierno de José Antonio Kast”.

Consultado respecto a un posible “gobierno de alianza”, Carter señaló en una entrevista en Mesa Central de Canal 13 que “el desafío de reconstruir Chile, poner de pie a nuestro país, sanar los cuatro años nefastos de Boric y su gente, va a requerir del talento y del buen corazón de muchos chilenos, de un amplio arco de chilenos”.

Foto: prensa republicanos

“No solamente Republicanos, de los Libertarios, y de los Socialcristianos, también la gente de Chile Vamos, que está en un proceso interno, que nosotros respetamos, pero esperamos que se sumen rápidamente, y de una amplia gama de personas independientes”, agregó al respecto.

“V amos a construir un arco muy amplio, con muchas sensibilidades, en donde no somos los únicos importantes . Tal vez los Republicanos, los que estamos cerca de José Antonio, vamos a tener que ser más generosos que otros para poder construir este arco de gente que tiene sensibilidades, miradas distintas a la sociedad, pero que lo unen tres sentimientos. Uno, reconstruir Chile, dejar atrás los malos años de Boric y resolver temas como la inmigración, la delincuencia, y también la falta de crecimiento”, detalló posteriormente sobre la conformación de esta alianza.

En ese sentido, abordó también la polémica respecto a su postulación senatorial, cuando en algún minuto se vislumbro que podría haber tenido un cupo senatorial en Valparaíso por RN. “Yo no soy tan importante, y yo opté por olvidar todo lo que pasó atrás”, declaró Carter.

“Chile es demasiado importante para que uno se quede atado a lo que ocurrió hace seis meses atrás. Evelyn Matthei dio un ejemplo de coraje y de talento democrático al ir a saludar a José Antonio Kast. Yo me quedo con eso”, agregó.

Posturas de Pamela Jiles y Vanessa Kaiser

Siguiendo con la conformación de esta eventual coalición, a Carter también le consultaron respecto a las posiciones de Pamela Jiles (PDG) y Vanesa Kaiser (PNL) mostradas durante las últimas semanas.

Primeramente, la reelecta diputada por el distrito 12 habría señalado hace algunas semanas que le haría “la vida imposible” a un gobierno de José Antonio Kast si intentaba gobernar por decreto.

Por otro lado, la electa senadora libertaria por La Araucanía, hermana de Johannes Kaiser, señaló en una entrevista con La Segunda que si triunfa Kast “nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo Gobierno“.

Respecto a estas posturas, sobre Jiles mencionó que “se equivoca radicalmente en esa frase”.

“Porque sus electores en La Pintana que piden empleo, sus electores en Bajos de Mena que quieren terminar con el narcotráfico, esperan que se sume a cualquier causa que permita superar esos males y no dedicarle la guerra a alguien que todavía no asume su gobierno”, explicó.

En tanto, sobre Kaiser mencionó que no sería tan duro con aquella opinión. “Podemos tener todas las diferencias del mundo, pero la sociedad chilena no va a aceptar que a un presidente democrático se le trate de destituir y que los delincuentes se tomen la calle y quemen iglesias. Nunca más”, detalló.