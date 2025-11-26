Vanessa Kaiser advierte que si triunfa Kast: “Nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno”

La senadora electa por La Araucanía, Vanessa Kaiser (PNL), este miércoles lanzó una dura advertencia si el candidato republicano José Antonio Kast se impone a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, en el balotaje del próximo 14 de diciembre.

En entrevista con La Segunda, la hermana del líder del Partido Nacional Libertario y expresidenciable, Johannes Kaiser, se tomó de los dichos pasados del economista Óscar Landerretche para dar cuenta de su inquietud sobre un posible golpe de Estado en un eventual gobierno del exdiputado.

“Estoy de acuerdo con (Óscar) Landerretche en que nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo Gobierno” , dijo.

Y luego agregó: “No sé cómo vamos a salir de ahí si es que no tenemos una reforma judicial muy avanzada, sin confianza entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y de Orden”.

En ese sentido, apuntó que una situación de ese tipo le preocupa más que la siguiente elección presidencial, ante la pregunta de si ve a su hermano Johannes compitiendo nuevamente.

“Eso me preocupa mucho más que la próxima elección. Me metí en esto no solo porque soy de la región, sino porque cuando Johannes me lo propuso no pude dormir en una semana pensando en las palabras de Landerretche; yo sufrí el 18 de octubre, no porque me agredieran directamente, sino porque no podía creer que ese era mi país, perdí mi país por meses”, remarcó.

Kaiser también fue consultada si hay amenazas ciertas para su advertencia, lo que utilizó para lanzar una embestida en contra de Franco Parisi.

“Parisi, con la irresponsabilidad de sus propuestas, elevó las expectativas de tal manera que es parte de las causas que veremos después si tiene éxito un nuevo, entre comillas, estallido social, un golpe de Estado encubierto por protestas masivas", enfatizó.

A eso añadió que “Pamela Jiles fue la vocera de la ‘primera línea’ en el Congreso, así que Parisi no tiene idea que está siendo un instrumento de Pamela Jiles, que levantó el puño izquierdo y dijo: “La ‘primera línea’ quiere que Piñera se vaya de la Presidencia”. Con un tipo que viene con esas propuestas, ¿quién se beneficia? El proyecto de la “primera línea”, el octubrismo. ¿Quién ve esto? Nadie".