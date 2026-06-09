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    Cecilia Pérez cuestiona acusación constitucional contra Grau y advierte que “le hace mal a Chile”

    La exministra Segegob manifestó que hace mucho tiempo ya no es partidaria de usar este tipo de herramientas, señalando que “la acusación constitucional a esta altura de mi vida, a mí me suenan a meramente pataletas”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Foto: Diego Martin/Photosport. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La exministra de la Segegob y actual presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, abordó esta jornada la acusación constitucional en contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

    Al respecto de cómo serán los resultados de la votación, y en conversación con Radio Infinita, Pérez apuntó que si bien a su parecer “va a estar muy ajustado en la Cámara de Diputados”, ya en el Senado “creo que es difícil que pase”.

    En esto, la exministra reflexionó que “la acusación constitucional hace muchísimo tiempo, independiente del gobierno de turno, dejó de ser una vulneración a la Constitución, o a una ley en particular, que es el fundamento, y pasó a ser un juicio político del gustito de turno”.

    ”Yo creo que eso es lo único que ocasiona, mayor desafección de la ciudadanía con el Parlamento. Se abre la temporada de caza, de ir por otro, unos con otros, total, da lo mismo si la ganan o la pierdan. Lo más probable es que siempre se pierda, lo que pasó en el gobierno del Presidente Boric, pero finalmente se te enturbia todo el ambiente, sobre todo una reforma tan importante como la que está llevando a cabo", indicó, en referencia a la megarreforma del Presidente Kast.

    La sanción además, indicó, “es muerte política en vida”.

    Junto con esto, la presidenta de Azul Azul criticó el uso que se le ha dado, indicando que a su parecer, “siempre la acusación constitucional es más bien instrumental que un estudio acusioso de un líbelo de infracción a la Constitución o a la ley”.

    “Y eso, el único resultado final que tiene, más allá de que lo puedes ganar o lo puedes perder, generalmente muchas de ellas pasan la Cámara de Diputados y no pasan el Senado, es que el ambiente se enrarece y empiezan a tiritar todos los ministros y ministras, porque todos están tramitando sus proyectos de ley".

    Así, sostuvo, con esto, “la oposición generalmente se te bloquea y bloquea cualquier acuerdo que haya existido, preacuerdo, intención, ánimo de avanzar, por algo que sienten que es finalmente porque le están infringiendo un daño a uno de los suyos”.

    Asimismo, Pérez también cuestionó los tiempos, y poniéndose en el supuesto de que existiera una vulneración, o un atisbo de vulneración a la Constitución, si sería entonces el exministro Grau el único responsable.

    “Uno debiese pensar y decir al tiro, ‘no, porque estuvo meses en el ministerio’. Uno tal vez debiese fijarlo en el ministro Marcel y particularmente alguien que no es acusable, que es la directora de presupuestos de la época, que era Javiera Martínez, que en voz del exministro Marcel, la mejor directora de presupuestos de la historia de Chile. Y uno termina focalizándolo en Grau, particularmente por un tecnicismo, porque estamos a tres días de que no sea acusable constitucionalmente”, apuntó.

    Junto con esto, Pérez también hizo un llamado a los parlamentarios a no votar en bloque ciegamente, sino a evaluar el mérito de la acusación.

    “Creo que en algo tan importante como es la muerte cívica, la muerte política eventualmente que se está jugando sobre una persona donde objetivamente, y yo no soy ni amiga ni cercana del exministro Grau (...) yo siento que no pueden existir votaciones de mayoría de cómo se actúa en algo tan importante”, sentenció.

    En estos casos, indicó, “debe primar el discernimiento personal de estudiar, de ver el mérito y finalmente decidir si acusar o no acusar".

    “Y segundo, yo sé que es mucho más difícil decirlo cuando uno eventualmente puede tener mayoría, que en este caso es la Cámara de Diputados, que prime el sentido común. Yo eso espero de parlamentarios de mi partido“, afirmó.

    Junto con esto, la exministra de la Segegob reiteró que no se le estaba dando el uso correcto a esta herramienta.

    “Yo hace mucho tiempo no soy partidaria de las acusaciones constitucionales, sí de las interpelaciones”, sentenció. “La acusación constitucional a esta altura de mi vida, a mí me suenan a meramente pataletas”.

    En esto, Pérez no descartó que esto diera el paso para que surgieran próximamente acusaciones constitucionales contra los actuales ministros.

    “Yo creo que eso le hace mal a Chile, y sobre todo desprestigia profundamente al parlamento”, señaló.

    Más sobre:ACAcusación constitucionalCecilia PérezNicolás GrauPolítica

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