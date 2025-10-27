CEP: Tomás Vodanovic es el político mejor evaluado (39%) y Kast tiene un alza de 5 puntos

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), continúa siendo la figura política mejor evaluada, según la última entrega del Centro de Estudios Públicos (CEP) que se dio a conocer este lunes.

El estudio afirma que el jefe comunal obtiene una evaluación positiva de 39% - entre los encuestados que conocen a los personajes políticos-, mientras su evaluación negativa llega solo al 29%.

En tanto, el segundo lugar entre los mejores evaluados, lo ocupa el abanderado presidencial José Antonio Kast (republicano), quien despegó cinco puntos (38%) en comparación con el sondeo anterior, en el que quedó posicionado en el cuarto puesto con 33%.

En tercer puesto quedó la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, con un 37%, tres puntos más que la medición anterior.

Más abajo vienen Jeannette Jara (32%), Mario Desbordes (28%), Gabriel Boric (28%), Johannes Kaiser (27%), Claudio Orrego (24%), Franco Parisi (23%), Manuel José Ossandón (23%), Camila Vallejo (22%), Paulina Vodanovic (14%), Guillermo Ramírez (14%), Rodrigo Galilea (11%) y Arturo Squella (7%).

Partido Republicano liderando

En el ítem en que a los encuestados se les consulta con cuál partido político se identifica más o simpatiza más, republicanos obtuvo el primer lugar con 7% , dos puntos más que la entrega pasada.

Le sigue el PS con un 5%, la UDI y el Partido Comunista y el Frente Amplio con un 4%.