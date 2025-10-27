CEP: Tomás Vodanovic es el político mejor evaluado (39%) y Kast tiene un alza de 5 puntos
Mientras tanto, en el ítem de afinidad o identificación con partidos políticos, republicanos lidera la lista.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), continúa siendo la figura política mejor evaluada, según la última entrega del Centro de Estudios Públicos (CEP) que se dio a conocer este lunes.
El estudio afirma que el jefe comunal obtiene una evaluación positiva de 39%- entre los encuestados que conocen a los personajes políticos-, mientras su evaluación negativa llega solo al 29%.
En tanto, el segundo lugar entre los mejores evaluados, lo ocupa el abanderado presidencial José Antonio Kast (republicano), quien despegó cinco puntos (38%) en comparación con el sondeo anterior, en el que quedó posicionado en el cuarto puesto con 33%.
En tercer puesto quedó la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, con un 37%, tres puntos más que la medición anterior.
Más abajo vienen Jeannette Jara (32%), Mario Desbordes (28%), Gabriel Boric (28%), Johannes Kaiser (27%), Claudio Orrego (24%), Franco Parisi (23%), Manuel José Ossandón (23%), Camila Vallejo (22%), Paulina Vodanovic (14%), Guillermo Ramírez (14%), Rodrigo Galilea (11%) y Arturo Squella (7%).
Partido Republicano liderando
En el ítem en que a los encuestados se les consulta con cuál partido político se identifica más o simpatiza más, republicanos obtuvo el primer lugar con 7%, dos puntos más que la entrega pasada.
Le sigue el PS con un 5%, la UDI y el Partido Comunista y el Frente Amplio con un 4%.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.