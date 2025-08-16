SUSCRÍBETE
Política

“Chile necesita nuevos liderazgos”: Senador Chahuán (RN) confirma que no postulará como diputado en las próximas elecciones

El legislador por la Región de Valparaíso destacó que es uno de los autores que limita la reelección de autoridades, aseverando que "creo firmemente en la renovación política".

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
14 JUNIO 2023 EL SENADOR FRANCISCO CHAHUAN, ALFONSO DE URRESTI Y GUSTAVO SANHUEZA, DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

El actual senador por Valparaíso, Francisco Chahuán (RN), anunció este viernes que no competirá por un cupo en la Cámara de Diputados, luego de verse impedido por la ley que limita la reelección de autoridades.

A través de su cuenta en X, el militante de Renovación Nacional (RN), dio a conocer su determinación mediante una declaración pública, donde resaltó que hace 20 años inició su camino en el Poder Legislativo, primero como diputado y luego como senador.

En su escrito, Chahuán hizo un repaso de lo que ha sido su gestión como miembro del Congreso, donde dijo que “en este tiempo, he tenido el privilegio de ser el legislador con más proyectos de ley presentados y aprobados desde que hay registro, el año 1990 a la fecha”.

“Más allá de las cifras, mi mayor orgullo ha sido estar siempre disponible para mi gente. Nunca cerré la puerta a nadie. Desde mi oficina, gestionamos soluciones concretas a problemas urgentes, con la certeza de que el Estado existe para aliviar los dolores de las personas y abrirles caminos de esperanza”, agregó.

Así, Chahuán recordó parte de las iniciativas en las que ha participado, entre las que ha promovido la descentralización, leyes medioambientales, su rol durante la crisis sanitaria como miembro de la Comisión de Salud y durante el estallido social, donde destacó que “empujamos una salida democrática”; entre muchas otras acciones durante su estadía en el Congreso.

Sin embargo, afirmó que “hoy, ad portas de concluir mi mandato senatorial, y pese a las insistentes solicitudes de que postule como diputado -sabiendo que las encuestas me favorecen ampliamente- he decidido no ser candidato”.

“Renovación política”

Así, en base a los posibles cuestionamientos por la ley que limita la reelección de autoridades, Chahuán señaló que “como uno de los impulsores de la ley que limita la reelección, creo firmemente en la renovación política. Chile necesita abrir paso a nuevos liderazgos que asuman con compromiso y altura de miras las tareas que el país exige”.

“Esta no es una despedida de la vida pública. Seguiré sirviendo a Chile desde los espacios que la Providencia y la ciudadanía dispongan, porque mi vocación por lo societal- por lo que nos une como comunidad- es irrenunciable. La vida en común no es algo de lo que uno pueda desentenderse. Amo a Chile y a mi Región de Valparaíso, y siempre estaré disponible para su gente, particularmente los más postergados y vulnerables. Chile nos requiere unidos, estamos cerca de un punto de no retorno, y debemos cuidar más que nunca con prudencia y sensatez la paz y cohesión social”, sumó el actual senador.

“Con la frente en alto y el corazón agradecido, cierro este ciclo. Lo hago convencido de que la política es un camino para buscar la santidad a través del servicio, y que la patria se engrandece cuando quienes la aman trabajan por ella sin descanso”, cerró la actual autoridad.

