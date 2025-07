Chile Vamos acusa “sesgo ideológico” en cumbre “Democracia Siempre” que organiza Boric

Se había anunciado hace meses, pero a inicios de esta semana se dieron a conocer los detalles. El próximo 21 de julio, el Presidente Gabriel Boric será el anfitrión de la reunión de alto nivel “Democracia Siempre”, la que contará con la presencia de los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Pedro Sánchez (España), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay) en el Palacio de La Moneda.

Desde Presidencia informaron que “el objetivo de la cita es avanzar en un posicionamiento compartido en favor del multilateralismo, la democracia y la cooperación global basada en la justicia social”.

Además, adelantaron que “las propuestas que resulten de esta instancia serán presentadas y desarrolladas durante el próximo encuentro de alto nivel, que se dará en el marco del 80° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para septiembre de este año en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos”.

El encuentro en Santiago es la continuidad de una primera reunión de la iniciativa “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”, organizada en 2024 por los presidentes de Brasil y España, y en la que participó Boric.

Foto: X

Sin embargo, el anuncio no cayó bien en la oposición. El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira (UDI), criticó el carácter de la cita y los invitados, afines políticamente al Mandatario.

“La cumbre anunciada por el Presidente Boric tiene el mismo problema que ha tenido durante toda la gestión de este gobierno: un claro sesgo ideológico. Solo está pensada para países que piensan parecido al Presidente Boric”, puntualizó Moreira.

“En un país con problemas lacerantes de seguridad o en materia de empleo femenino, no veo que haya ganancia en distraer a la opinión pública con estas reuniones que solo sirven para emitir una declaración pública. Chile, a pesar de todos los problemas que ha tenido, ha sostenido su institucionalidad y el régimen democrático sin necesidad de estos encuentros, que más bien recuerdan a los países no alineados durante la Guerra Fría. En el concierto internacional hay que reunirse con todos, y no solo con los que piensan parecido", selló.

En la UDI, en todo caso también oficiarán al gobierno para preguntarle cuánto cuesta el evento que están organizando.

Más crítico fue el miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Diego Schalper (RN).

El diputado apuntó directamente a la presencia del mandatario español, Pedro Sánchez, en medio del escándalo que remece a su colectividad, el PSOE, y agregó: “Es lamentable que el Presidente Boric haya hecho de la política exterior chilena una sucursal de sus agendas personales. Afortunadamente ya va de salida y todos lo entienden así. No obstante, en este minuto que vive el país, ponerse a organizar foros internacionales para hablar de democracia, cuando entre los invitados figura Pedro Sánchez, vinculado a temas de corrupción, es algo que solo obedece al amiguismo del Presidente”.

En el bloque, en todo caso, cuando Piñera, a inicios de 2019, organizó el encuentro Prosur en La Moneda -con líderes de derecha-, no cuestionaron el evento. En esa ocasión, la entonces oposición también acusó “sesgo ideológico”.