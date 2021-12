Chile Vamos lamenta decisión de Boric de restarse de última gira internacional de Piñera

Personeros y dirigentes de Chile Vamos lamentaron la decisión del Presidente electo, Gabriel Boric de restarse de la última gira internacional de Sebastián Piñera.

Tal como dio a conocer La Tercera el pasado sábado, el vigente Mandatario extendió la invitación a su par electo el pasado lunes, cuando se reunieron tras la segunda vuelta, para que lo acompañase a un viaje a las cumbres de Prosur y de la Alianza del Pacífico en Colombia el 26 y el 27 de enero.

La propuesta que se dio a conocer por la prensa generó incomodidad y recelo en la centroizquierda y en Apruebo Dignidad. Y este lunes, una semana después, fue el mismo Gabriel Boric quien comunicó que le había señalado al Presidente Piñera que declinaría de participar de la gira internacional.

“He conversado con el Presidente Sebastián Piñera para comunicarle que he decidido no asistir a la cumbre en Colombia a la cual nos había invitado (...) Por cierto, las políticas de Estado y de relaciones internacionales son tremendamente relevantes para nosotros; que hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras autoridades en materia de relaciones internacionales para realizar todas las gestiones que sean convenientes para que esto no se entienda como un desaire de Estado, pero nos parece que nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile”, dijo Boric esta mañana en un punto de prensa.

Pero el diputado por Magallanes fue más allá y sobre Prosur indicó que “es una agenda propia del Mandatario Piñera, que está en su legítimo derecho. Nosotros en su momento, cuando nos toque asumir, desarrollaremos nuestra agenda regional en función de perspectivas de colaboración para los tremendos desafíos que tenemos a nivel regional y mundial”. Y asimismo, esbozó una crítica al hecho de que la invitación del gobierno trascendiera en la prensa. “Nuestra decisión se la comuniqué primero al Presidente Piñera y le he manifestado también que este tipo de cosas es importante que se conversen en persona y no por la prensa”, indicó.

Pero dichas explicaciones no conformaron a Chile Vamos, bloque que salió a lamentar y criticar la postura del Mandatario electo.

“Lamentamos que el Presidente electo no se haya sumado a la última gira del Presidente Piñera. Es un símbolo republicano, tal como la Presidenta Bachelet invitó a Piñera y se sumó justamente porque es una posibilidad de tomar contacto con todas y cada uno de los mandatarios. Y porque creemos que las relaciones internacionales son políticas de Estado. Lamentamos que el Presidente electo no se haya sumado, consideramos además que potenciar la Alianza del Pacífico es fundamental”, indicó el timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahuán.

El diputado UDI, Jorge Alessandri, sostuvo, en tanto que “las transiciones democráticas de las que todos nos sentimos orgulloso se hacen con pequeños gestos. Ese llamado del Presidente en ejercicio al electo, esa reunión donde se juntan a trabajar y a ver el traspaso. Son cosas que no están en ninguna ley, en ninguna norma, en ninguna Constitución que son costumbres que fortalecen nuestra democracia. También se había instaurando una costumbre de invitar al electo a las giras internacionales, espero que puedan reconsiderar en la ofician del Presidente Boric de asistir a esta cumbre”.

Mientras que el diputado y senador electo, Luciano Cruz-Coke (Evópoli) afirmó que “lo lamento porque es una tradición, pero por otra parte también creo que él no tiene hoy día una coalición como la tenían los otros presidentes, entonces debe estar buscando también buenas figuras para el gabinete, es importante para Chile saber quienes van a ser las figuras de interior, el ministro de Hacienda para darle señales también a los mercados, Cancillería también es relevante y me imagino que eso dispone o impone que el Presidente electo se quede acá”.

“Ahora, sí creo que es bueno porque suele hacerse un traspaso como lo hizo la Presidenta Bachelet con el Presidente Piñera, y se hizo anteriormente de tratar de generar la política internacional conjunta, sobre todo que tiene el Estado Chileno, y que en esa materia es invariable en defensa de los intereses chilenos en el exterior, de que se pudiera haber hecho. Ahora, entendemos también que existen otras prioridades hoy día, sobre todo la de dar señales públicas respecto del gabinete que se quiere formar, y bajo ese punto de vista somos comprensivos con la decisión que ha tomado el Presidente electo”, agregó.