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    Coloma cuestiona recurso presentado por la defensa de Galvarino Apablaza ante la ONU: “Es una actuación más bien desesperada”

    El secretario general de la UDI además sostuvo que el recurso presentando "no tiene ninguna validez" y que "esto jurídicamente a nuestro entender no tiene ninguna relevancia".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, cuestionó el recurso presentado por la defensa de Galvarino Apablaza ante Naciones Unidas, apuntando que “es una actuación más bien desesperada”.

    Cabe recordar que el abogado de Apablaza presentó un recurso ante Naciones Unidas con el cual busca revertir su extradición a Chile.

    Según sostuvo Coloma en conversación con Radio Agricultura, la solicitud "no tiene ninguna validez jurídica“, a la vez que mencionó que ”él reclama que en Chile no existe estado de derecho en circunstancia que tengo entendido que él recibe por ejemplo pensión por la Ley Valech, que su familia utiliza el estado para todos los trámites normales que un chileno realiza, entonces no puede ser que uno reclame falta de estado de derecho".

    “Al final lo que hay aquí es una actuación más bien desesperada de una persona que es prófuga de la justicia”, agregó Coloma enfatizando que "esto jurídicamente a nuestro entender no tiene ninguna relevancia“.

    En la ocasión, el secretario general de la UDI -que acompañó a José Antonio Kast en su gira en Argentina- además mencionó que “el Presidente Kast hizo mención explícita a la mal dolor que teníamos en chile por lo que ha sido la fuga del autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán y el compromiso que le pedíamos al gobierno argentino de agotar todos los esfuerzos para poder lograr su recaptura”.

    En la misma línea señaló respecto a las autoridades Argentinas que "yo sentí que estaban golpeados, así lo definiría más que un mea culpa que tampoco correspondía que lo hicieran delante de nosotros. Uno veía que estaban golpeados por esta situación, cuando uno podía ver que a lo largo de la historia de las relaciones entre ambos países jamás se había una persona fugado".

    El secretario general de la UDI además cuestionó a quienes respaldan las acciones que ha tomado la defensa de Apablaza, mencionando que “son principalmente los miembros del Partido Comunista que siguen reivindicando el asesinato de Jaime Guzmán en chile”.

    “Cuando uno ve quiénes son las personas que apoyan este tipo de presentación son parlamentarios del partido comunista que siguen validando el asesinato de un senador en democracia como un acto de legítima reivindicación del pueblo chileno”, añadió.

    Apoyo por las islas Malvinas

    Finalmente, Coloma abordó el respaldo a Argentina en su reclamo por las Islas Malvinas, apuntando que “según lo conversamos con el propio canciller esto es parte como de un texto que se suele utilizar en todas las declaraciones bilaterales entre Chile y Argentina”.

    Según añadió, “esto suele ser una fórmula que se utiliza en la redacción de los documentos internacionales entre ambos países, yo aquí en eso me declaro más bien ignorante cómo funciona ese tipo de declaraciones, pero al menos lo que desde cancillería nos informaron es que este es un tipo de texto que se ha utilizado siempre en la relación entre ambos países”.

    Más sobre:Juan Antonio ColomaGalvarino ApablazaArgentinaExtradiciónFuga

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