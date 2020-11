Comisión de Constitución de la Cámara rechaza en general proyecto que elimina inhabilidad de alcaldes y cores para que puedan competir en otro cargo

Una votación estrecha. Por 6 votos a favor y 7 en contra, la Comisión de Constitución de la Cámara rechazó la idea de legislar el proyecto del gobierno habilita a los alcaldes, concejales y CORES por única vez, a competir en las próximas elecciones de parlamentario, consejero regional, o gobernador regional, de 2021 sin tener que renunciar seis meses antes a su cargo

Esto se dio ad portas del plazo legal -el 21 de noviembre- que tienen los alcaldes que quieran competir en las mencionadas próximas elecciones.

“Estamos hablando de la posibilidad de que puedan competir en otro cargo de representación popular sin tener que renunciar”, explicó el diputado Matías Walker (DC), presidente de la comisión, quien votó a favor del proyecto.

Este proyecto se presentó por insistencia del gobierno, ya que el 24 de septiembre pasado el Senado desechó -por un voto- la propuesta de Comisión Mixta que levantaba inhabilidades para alcaldes y parlamentarios.

A esta instancia se encontraba invitado el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, pero no se presentó.

Así habló Chile Vamos

En general, desde el oficialismo -donde salieron mayoritariamente los votos de aprobación- se rescató la idea de que aprobar este proyecto servía para “emparejar la cancha”, y darles a los alcaldes, concejales y cores, la misma oportunidad que tienen los parlamentarios. Eso si, sin afectar las inhabilidades.

Algunas de las intervenciones fueron las siguientes. “Yo creo que cuando a uno le cambian las reglas del juego a mitad de camino debe ser para mejor, y no para perjudicar”, manifestó Paulina Núñez (RN). “Creo que hemos terminado perjudicando a los alcaldes, consejeros regionales y concejales”.

Además, Núñez aclaró que las inhabilidades y el límite a la reelección no son lo mismo “No mezclemos las cosas ni creamos que hay una letra chica, porque quien cumplió su período no puede ir a reelección, estamos hablando de que alcaldes, concejales y consejeros regionales puedan ir a cargos elegidos popularmente solamente por la elección del próximo año”.

De su lado, Miguel Mellado (RN, quien reemplazó a Camila Flores), señaló: “Es hora de empezar a emparejar la cancha de abajo hacia arriba...que no haya una cantidad de un año para que alcaldes, concejales, cores puedan ser diputados, ¿por qué no? Yo creo que los privilegios tienen que ir terminando...démosle la posibilidad de ir subiendo políticamente, para que la competencia sea real y no hayan monopolios políticos".

También desde RN habló Karin Luck -quien reemplazó al diputado Gonzalo Fuenzalida-: “Hemos visto que los alcaldes son los que mejor evaluados, y al final les están cortando las alas en noviembre. Es un tema de justicia...Que la gente decida, no hay que tenerle miedo a la competencia. La gente al final elige”.

Desde Evopoli, el diputado Luciano Cruz Coke fue la única voz disonante del oficialismo, puesto que manifestó -escuetamente- estar en contra apelando a los plazos. “Estar legislando al borde del plazo no corresponde”. Votó en contra.

También votaron a favor los UDI Jorge Alessandri y María José Hoffmann, esta última en reemplazo de Juan Antonio Coloma.

Así habló la oposición

Desde la oposición, primó en general el argumento de que legislar este proyecto sería ir en contra de algo que ya se zanjó en septiembre, y que sería mala señal ante la ciudadanía ver este tema al borde del plazo de los alcaldes, concejales y cores tienen para renunciar a sus cargos para poder competir.

En este bloque, el único que votó a favor, como ya dijimos, fue Matías Walker. El resto fueron votos en contra. Algunas de las intervenciones fueron las siguientes.

Desde el Frente Amplio, Pamela Jiles (PH), señaló: “Esto va en contra de lo ya legislado recientemente por este Congreso, en que lo que decidimos mayoritaria y democráticamente era que había que limitar justamente la presencia de esta clase política que se perpetúa en el poder por décadas. Lo que está diciendo la ciudadanía por todos los medios es que nos vayamos todos ¡Todos! Partiendo por el Presidente de la República, que no hay más interés que abandone el poder...eso es respecto de todas las autoridades...creo que es evidente que tiene que haber un recambio, es evidente que tiene que suceder por los canales institucionales, y aceptar esto sería ir en contra de lo ya legislado”.

Gael Yeomans (CS), quien reemplazó a Gabriel Boric, añadió: “Me parece que ya habiendo legislado hace poco tiempo respecto esta materia, se genera una especie de sentido que va echando atrás una definición ya tomada por este Congreso por este proyecto de ley, eso inclusive va en contra de la señal que se dio de poner límite a la reelección. Esto es poner letra chica a un proyecto ya zanjado en este congreso”.

Desde la ex Nueva Mayoría, habló Raúl Leiva (PS): “Yo creo que no corresponde, hay un tema no solo de certeza jurídica, sino también de pragmatismo político. Hay que hacer ver a los alcaldes, concejales y Cores que un proyecto de esta naturaleza tiene mucho tiempo para tramitarse...estando ad portas del plazo muchos podrían no renunciar pudiendo hacerlo”.

Por su lado, Hugo Gutiérrez (PC) señaló: “La gente ve esto como favorecimiento a tal o cual autoridad, y este es el peor momento para parecer que alguien va a ser mejorado en su posición política, aunque sea para emparejar la cancha” y planteó que sería más efectiva una eventual revocabilidad de mandato.

También se pronunció Leonardo Soto (PS): “Yo creo que la suerte ya está echada, las reglas del juego vigentes ya es imposible que se cambien...esta regla se va a mantener con posterioridad al 21 de noviembre...creo que debió se revisada cuando se postergó la elección municipal desde el mes de octubre a abril del próximo año, pero nada de eso se hizo, hoy ya no queda tiempo. Cambiar las reglas del juego a último minuto va a aumentar la percepción de la ciudadanía de que la elite política es muy rápida para solucionar los problemas de la elite política”.

Además votó en contra el independiente René Saffirio.

Así hablaron alcaldes y CORES

La comisión de Constitución recibió a diversos representantes de los municipios y los Consejeros regionales. Primero, expuso Marcelo Carrasco Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de los Gobiernos Regionales de Chile (ANCORE), quien apuntó a lo que buscaba solucionar el proyecto es un tema de plazos : “Nosotros no andamos buscando modificar el proyecto de ley del límite a la reelección, por el contrario, hemos sido partícipes, creemos en la alternancia del poder, que sean los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país quienes elijan a sus autoridades de forma democrática”.

“Lo nuestro tiene que ver con las fechas de la inscripción, si un consejero o consejera regional quiere ser diputado...que la cancha sea pareja para todos, no es posible que un senador sea candidato a presidente de la república. Ocupe todo lo que tiene en el Congreso: su dieta, sus ingresos, todo su aparataje, después pierde y vuelve al Congreso. Los consejeros y consejeras nacionales -lo mismo le pasa a los alcaldes y concejales- deben renunciar con un año de anticipación. Eso nos parece que no es justo, no es igualdad ante la ley. Eso se debe corregir”, agregó.

Carrasco recordó que el Congreso -debido a la pandemia- modificó el calendario electoral, y movió las municipales y de cores para abril del otro año, pero no se corrigió el próximo período de Cores, que van a durar menos de 3 años. “Nosotros lo que queremos es competir, y competir en igualdad de condiciones”.

Mario Olavarría, alcalde de Colina y Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, manifestó estar de acuerdo con la iniciativa del gobierno que elimina las inhabilidades, específicamente, con la eliminación de renunciar un año antes. “A 10 meses de la elección nuestra se nos cambiaron las reglas del juego”.

“No podemos presentarnos a la reelección, no podemos cambiarnos de comuna, y los que quieren ser parlamentarios tienen que renunciar el 21 de noviembre, es decir, 6 meses antes que termine nuestro período. No creemos que sea justo...porque afecta a dos principios muy importantes, que es la confianza legítima, que todos los electores saben perfectamente cuáles son las reglas del juego, cuando estas son alteradas, se produce una alteración”, agregó.

Cristián Balmaceda, alcalde de Pirque, presidente de la Asociación de Municipios Rurales de Chile, manifestó: “El tener que dejar seis meses antes el cargo es complejo en las condiciones actuales, estamos en una excepción, estamos en un año complejo...En una competencia real debiera haber igualdad de condiciones. Es de toda lógica que se revierta esta situación que nos pone entre la espada y la pared a los alcaldes de no poder competir por cumplir nuestro trabajo”.

Henry Campos, alcalde de Talcahuano, vicepresidente Asociación Chilena de Municipalidades, habló del derecho a ser elegido “es una limitación a la participación ciudadana al derecho de ser elegido”.

“Como excepcionalmente se aplazó la elección de alcaldes y concejales, es por eso es que se corrijan estas inhabilidades solo para esta elección, porque en 3 años más vamos a volver al curso normal de los hechos”, agregó.