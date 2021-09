Comisión de Gobierno del Senado aprueba en general proyecto que establece renuncia y mecanismo de reemplazo de convencionales

Una nueva sesión tuvo lugar este miércoles en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado. ¿La razón? Pronunciarse sobre el proyecto para establecer la renuncia de las y los convencionales constituyentes y un mecanismo de reemplazo, el cual terminó siendo aprobado en general por la instancia.

La iniciativa se presentó luego que el representante Rodrigo Rojas Vade afirmara que no seguirá participando de la Convención, tras las repercusiones que surgieron cuando el exLista del Pueblo admitió a La Tercera que no padecía cáncer, enfermedad que aseguró tener durante años. “Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo”, dijo el pasado 20 de septiembre.

En ese contexto, este martes se sometió a votación el texto -que se basa en dos proyectos refundidos- y que establece que los integrantes del órgano constituyente podrán renunciar a sus cargos “cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional”.

Lo anterior, sin embargo, deberá ser calificado por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

En cuanto al mecanismo de reemplazo, se establece que en el caso de los convencionales electos en lista independientes -que era precisamente lo que la iniciativa pretendía regular-, la provisión de la vacante se hará “con la persona del mismo sexo que siga en la votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral. De no existir candidato del mismo sexo, se proveerá la vacante con la candidatura con mayor votación después del candidato electo. Si hubiere candidatos con igual votación, se decidirá entre ellos por medio de un sorteo”.

Finalmente la idea de legislar dicha iniciativa fue visada por la Comisión, aunque con una votación dividida: tres a favor -del independiente y presidente de la instancia Carlos Bianchi, Loreto Carvajal (PPD) y José Miguel Insulza (PS)- y dos en contra, de los senadores Luz Ebensperger (UDI) y Manuel José Ossandón (RN).

El senador Insulza argumentó que “es precisamente que los convencionales que postularon en listas de independientes quedan en desmedro respecto a los que postularon en lista de partidos, porque no pueden ser reemplazados. Esa es una buena razón para aprobar el texto”.

Por su parte, Ossandón replicó que “esto va a vulnerar la decisión ciudadana. Este proyecto tienen nombre y apellido, creo que sus votos son inválidos. Una persona que miente y es elegida a mentiras no tiene por qué ser reemplazada. Si él no hubiese mentido, no tendría sus votos (...). No existe ningún vacío, esto es un proyecto que tienen nombre y apellido”.

En la misma línea, la legisladora UDI afirmó que “voy a hacer reserva de constitucionalidad”, ya que señaló que “estamos cambiando las reglas después de la realización de las elecciones”.

Con todo, el proyecto de ley pasará a la Sala de la Cámara Alta para su revisión en general. Luego de ello, se otorgará un plazo para las indicaciones.