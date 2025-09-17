Cómo se desvaneció el desembarco de Carolina Tohá al comando de Jeannette Jara

Las Fiestas Patrias son la fecha que en el Partido Por la Democracia (PPD) pusieron como posible límite para que Carolina Tohá, militante de esa colectividad, tome un rol activo en la campaña de Jeannette Jara (Partido Comunista), la ganadora de la primaria del 29 de junio.

“Yo creo que cuando esto parta formalmente, después del 18 es otra etapa, yo creo que vamos a contar con el apoyo de ella (de Tohá), no tengo ninguna duda”, dijo el presidente del PPD, Jaime Quintana, a Radio Infinita a mediados de agosto.

Sin embargo, esta mañana Tohá se encargó de descartarlo. La exministra del Interior llegó de sorpresa al lanzamiento de la campaña de Jara, en el bar Victoria, en Pedro Aguirre Cerda. Ahí dejó en claro que no tomará ningún rol formal en la campaña de quien la venció en la primaria.

“Lo que correspondía, si uno quiere a Chile, era estar aquí. No voy a tomar roles formales en la campaña, pero voy a apoyar y he estado haciéndolo todo este tiempo de otras maneras”, dijo Tohá en el evento, en línea con lo que ella misma sostuvo al día siguiente de la primaria: “En lo personal, se abre un tiempo para estar fuera de la primera línea”.

Sus palabras no pillaron por sorpresa al comando de Jara. Si bien en ese círculo enfatizan que las puertas siempre estarán abiertas para que ella se sume si es que así lo desea, lo cierto es que no esperaban que lo hiciera.

El motivo de fondo es que son conscientes de lo difícil que ha sido para la exministra del Interior ponerse de pie tras la derrota que significó para ella la primaria: Jara obtuvo el 60% de las preferencias y ella, apenas un 28%. Para ella fue un golpe muy duro, que no ha sido fácil de asimilar.

En el comando resuena una frase que Tohá dijo en el segundo capítulo de su franja: “Es como si toda la vida me hubiera preparado para esto”. Eso, creen, da cuenta de lo importante que era para ella, a nivel personal, esa primaria. Por lo mismo, no han querido perturbar sus días alejada de la primera línea política y han procurado respetar su duelo.

Tohá ha transmitido a su círculo que hoy su prioridad es encontrar trabajo -que le permita pagar la millonaria deuda con la que quedó tras la primaria- y también recuperarse -en término personales- de lo que significó para ella el fracaso electoral. Para esto último ha ido a relajarse a Tunquén y tuvo un viaje con amigas a Buenos Aires.

Recientemente Tohá tuvo otra aparición. Asistió junto a su pareja, el también exministro Mario Marcel, a comer en el restaurante Squella, especializado en pescados y mariscos, la comida favorita de ella. El local compartió una fotografía de ambos en sus redes sociales.

Desde el comando de Jara transmiten que la abanderada, en consideración del frágil estado de Tohá, ha procurado ser muy respetuosa con ella. Un episodio que lo demuestra, comentan las mismas fuentes, es que en un principio se negó a ocupar la actual sede de su comando en Londres 76, que antes albergó al comando de la candidata del SD.

Su equipo le presentó esa alternativa y ella transmitió que no sería lo más prudente. Ante la insistencia de sus colaboradores, y debido a que no encontraron otros sitios que cumplieran con lo que necesitaban, la exministra del Trabajo llamó por teléfono a la exalcaldesa y le preguntó si para ella sería un inconveniente. Tohá le dijo que para nada. Con su permiso, Jara decidió concretar la mudanza.

En el PPD enfatizan que Tohá ha colaborado en aspectos programáticos de la campaña. En concreto, la propuesta de seguridad que ella ideó para su campaña ha servido como insumo para la propuesta que entregará la colectividad al comando, llamada “Seguridad sin miedo”. Una de las propuestas incluidas en el documento es una para “convocar a todos los sectores políticos a un pacto nacional contra el crimen organizado”.

En el comando de Jara, por otro lado, destacan que Tohá ha tenido algunos gestos con la abanderada. Valoran, por ejemplo, que en su primera aparición pública, en un encuentro de mujeres del Partido Liberal, ella haya enfatizado que, ante el avance de la derecha más extrema, es importante ponerse detrás de la candidatura de Jara. Saber que ella está comprometida con el éxito de Jara, aseguran las mismas fuentes, es suficiente.

De hecho, en Londres 76 esperan que la de este miércoles no será la única aparición pública de Tohá en favor de Jara, sino que habrá otros momentos en donde ella marque presencia durante la campaña.

Los guiños de Tohá son cruciales para Jara, pues la exministra del Interior ha logrado tender puentes con un mundo de la Concertación al que la comunista no ha podido terminar de convencer.

De hecho, fue la misma Jara la que hizo las gestiones para contar con la presencia de Tohá en el lanzamiento de su campaña, que se realizó en el bar Victoria, de Pedro Aguirre Cerda. En la puerta del recinto la esperó el jefe de gabinete de Jara, Jorge Millaquén (PS), y la exsecretaria de Estado llegó junto a su perro.

En la ceremonia se sentó en la misma mesa que Jara y Gonzalo Winter (FA), otro de los contendores de la abanderada oficialista en las primarias. Jaime Mulet (FRVS), en tanto, no llegó.

La actividad fue animada por la jefa territorial de Jara, Nicole Cardoch (PS), y Tohá incluso bailó unos pies de cueca. Uno de ellos con el alcalde local, Luis Astudillo.

Al acto también llegaron comediantes como Daniel “Bombo” Fica y Rodrigo “Guatón” Salinas, así como los voceros del comando, candidatos del distrito y otros adherentes de la candidatura.