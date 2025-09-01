SUSCRÍBETE
Política

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

A dos meses de la primaria presidencial, y en medio de presiones para que tenga un rol en el comando de Jeannette Jara, la exministra del Interior participó en una jornada de mujeres liberales. Ahí enfatizó en la necesidad de ponerse detrás de la candidatura de la extitular del Trabajo y recibió, como regalo, el libro "Libertad", de Ángela Merkel.

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes
Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El sábado por la mañana las dirigentes y las seis postulantes al Congreso del Partido Liberal llegaron al Hotel San Francisco, en Santiago centro, para participar en un encuentro especial: una jornada de mujeres para abordar los desafíos de su participación en política.

Hubo una invitada de honor: Carolina Tohá (Partido Por la Democracia), quien ha permanecido alejada de la primera línea política luego de su dura derrota en la primaria del 29 de junio frente a Jeannette Jara (Partido Comunista), la actual abanderada del oficialismo y la DC.

Del evento participaron dirigentes del Partido Liberal a nivel nacional y regional, junto con las candidatas Viviana Delgado (quien va a la reelección por el distrito 8), Marcela Hevia Cubillos (11), Josefa Balmaceda (19), Carolina Martínez (20), Nataly Oyarzo (25) y Mónica Valencia (senatorial por Valparaíso). La organización -y la coordinación con Tohá- recayó en el presidente de los liberales, Juan Carlos Urzúa, y en la vicepresidenta de la Mujer, Nicole Troncoso.

Ante las postulantes y las demás mujeres, Tohá compartió su testimonio como mujer en política y dio consejos a las presentes desde su experiencia en los distintos cargos que ha ocupado (alcaldesa, ministra y candidata presidencial).

También hizo advertencias sobre el avance de la derecha más extrema e instó a dar la pelea por no retroceder en los derechos ganados en las últimas décadas. En ese sentido, relevó que hoy el sector tiene una mujer candidata, Jeannette Jara, y enfatizó que es necesario ponerse detrás de ella.

Foto: Aton

Al final de la cita a la exministra se le regaló el libro Libertad, de la excanciller alemana Ángela Merkel.

En el Partido Liberal son conscientes de que Tohá ha optado por permanecer alejada de la esfera pública. En el último tiempo, tras la primaria, ha viajado a Tunquén y a Buenos Aires para despejarse. Por lo mismo, sinceran, valoran mucho que haya decidido participar de esta instancia con las candidatas de la colectividad.

“Este encuentro con Carolina Tohá fue muy significativo para las mujeres liberales. Poder escuchar de su experiencia y trayectoria nos inspira a seguir trabajando y abrir camino a más mujeres en espacios de decisión”, dijo Nicole Troncoso.

Según comentan en el partido, quien se encargó de convencer a la exministra de sumarse durante la semana pasada fue Urzúa. En su disposición, creen los liberales, pesó que ellos fueron los primeros -más allá del PPD- en sumarse a su candidatura presidencial. Después lo hicieron el Partido Radical, el Partido Socialista y la DC.

La participación de Tohá en este encuentro pilló por sorpresa al resto del oficialismo. En especial al comando de Jara, puesto que desde ahí se ha enfatizado que la exalcaldesa de Santiago debería tener algún rol en la campaña presidencial.

Hace unas semanas al presidente del PPD, Jaime Quintana, se le preguntó en Radio Infinita si la exsecretaria de Estado tendrá una participación activa en la campaña y respondió: “Yo creo que sí (...), yo creo que vamos a contar con el apoyo de ella, no tengo ninguna duda”.

Incluso, Jara ha tomado contacto con su antigua compañera de gabinete -y comité político- para que ella ejerza como puente en su búsqueda por acercarse a un mundo de centroizquierda moderado.

