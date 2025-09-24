Cómo se elige al secretario general de la ONU y cuánto dura su mandato

La jornada de este martes, durante su participación en la 80a. Asamblea General de la ONU, el Presidente Gabriel Boric anunció la nominación de Michelle Bachelet para encabezar la Secretaría General de la ONU.

El cargo lo ostenta actualmente el portugués António Guterres, cuyo período a la cabeza del organismo internacional expira el 31 de diciembre de 2026.

Guterres, el noveno secretario general de la ONU, fue nombrado en el cargo por parte de la Asamblea General el 13 de octubre de 2016 y asumió el 1 de enero del año siguiente. Lo antecedieron el sudcoreano Ban Ki-moon (2007-2016); el ghanés Kofi A. Annan (1997-2006); el egipcio Boutros Boutros-Ghali (1992-1996); el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991); el austríaco Kurt Waldheim (1972-1981); el birmano U Thant (1961-1971); el sueco Dag Hammarskjöld (1953-1961), y el noruego Trygve Lie (1946-1952). Nunca una mujer ha ocupado el cargo.

¿Qué funciones cumple y cómo se elige al secretario general de Naciones Unidas?

De acuerdo con el sitio web de Naciones Unidas, “el cargo de secretario general es de gran importancia y requiere una persona con los más altos estándares de eficiencia, competencia e integridad, y un firme compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Según el artículo 97 de la Carta, el secretario general es nombrado por la Asamblea General, por recomendación del Consejo de Seguridad . Su mandato tiene una duración de cinco años pudiendo ser reelegido por un nuevo período.

En 2015, la Asamblea General adoptó una resolución que estableció un nuevo proceso “transparente, abierto e inclusivo” para la selección y el nombramiento del líder de la ONU.

Así, durante la 70a. Asamblea General “por primera vez, se contó con un procedimiento de nominación claramente definido. Se invitó a los candidatos a presentar una declaración de visión y pudieron participar en diálogos informales con toda la Asamblea General. A diferencia de años anteriores, la sociedad civil y el público internacional en general pudieron interactuar con los candidatos”, sostiene el sitio web de la ONU.

El proceso culminó con el nombramiento de António Guterres, para un mandato de cinco años que se extendió desde 2017 a 2021. El 5 de febrero de ese último año, a solicitud de la Asamblea General, se pidió a los presidentes de la propia asamblea y del Consejo de Seguridad iniciar el proceso de solicitud de candidatos para el cargo mediante una carta conjunta dirigida a todos los estados miembros.

El 26 de febrero, Portugal presentó a Guterres para su reelección. El 8 de junio de 2021, el Consejo de Seguridad aprobó por aclamación la resolución 2580 de 2021, recomendando a la Asamblea General que António Guterres fuera nombrado para un segundo mandato.

El 18 de junio de 2021, la Asamblea General aprobó la resolución que selló su reelección, para asumir el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2026.

Los pasos para la elección

Tal como en el caso de Guterres, el actual sistema de elección del secretario general de Naciones Unidas implica 5 pasos:

1.- Carta conjunta: los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad -integrado por 5 miembros permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) y 10 no permanentes- envían una carta conjunta para lanzar oficialmente el proceso de selección y nombramiento para el cargo.

2.- Presentación de candidatos: Los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad distribuyen conjuntamente a todos los estados miembros, de forma periódica, los nombres de las personas que se han presentado para su consideración. Los nombres y la documentación justificativa también se publican en el sitio web del organismo.

3.- Declaración de visión y diálogo: se invita a los candidatos a presentar una declaración de visión y a participar en un diálogo informal con los estados miembros. Los diálogos informales con los candidatos en la Asamblea General se llevan a cabo antes de que el Consejo de Seguridad inicie su selección, y podrán continuar, de ser necesario, durante todo el proceso de selección.

4.- Recomendación del Consejo de Seguridad: Este organismo que agrupa a 15 países -con cinco miembros permanentes con poder de veto-, formula una recomendación a la Asamblea General. Debe ser aprobada por al menos 9 miembros del consejo, sin vetos de los miembros permanentes.

5.- Nombramiento por la Asamblea General: la instancia debe aprobar por mayoría la nominación del Consejo, tras lo cual nombra al nuevo secretario general mediante una resolución.