Cómo se fraguó el acuerdo que cerró Boric y que profundiza la relación comercial con India

Diez días antes del viaje presidencial a India, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza (FA), se había reunido con el ministro de Comercio del país asiático, Piyush Goyal.

Ambos se habían juntado por primera vez en octubre de 2023 y, tras 17 meses de gestiones, ese 20 de marzo llegaron al consenso de que estaban en condiciones de anunciar que Chile e India podían iniciar negociaciones para concretar un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés).

Se trata de una de las metas del gobierno de Boric en materia internacional, que en los hechos profundiza la relación de Chile con el país que en 2027 se convertirá en la tercera potencia económica del mundo, solo superada por China y Estados Unidos, naciones que se encuentran en pleno enfrentamiento arancelario.

Doce días después de la reunión entre Sanhueza y Goyal, el Presidente Boric arribó a Nueva Delhi junto a la comitiva internacional más grande de su gobierno. En la capital india se juntó con el primer ministro, Narendra Modi.

Ambas autoridades, en Hyderabad House, cerraron el acuerdo e iniciaron formalmente las negociaciones para concretar el CEPA, con el compromiso de conseguirlo este 2025.

La subsecretaria Sanhueza se convirtió en el principal rostro de los 17 meses de gestiones con los indios, junto al canciller Alberto van Klaveren y al Presidente Boric, quienes jugaron un rol más político.

La prioridad internacional

Meses atrás, cuando el Mandatario y su equipo internacional tuvieron que organizar las giras de este 2025, La Moneda llegó al convencimiento de que la prioridad era visitar India.

Esto, en línea con ahondar en la diversificación de las exportaciones, lo que también se da bajo un ambiente en el que el nuevo gobierno estadounidense asumió un carácter proteccionista, bajo las órdenes de Donald Trump. La idea también fue en dirección a profundizar la relación comercial con países de Asia, como ya se había logrado en 2024 con la visita a Emiratos Árabes Unidos, país con el que también se firmó un CEPA.

El objetivo ahora no era fácil. Históricamente, India no es conocida por su apertura comercial, lógica que, sin embargo, se fue modificando con los distintos gobiernos de Narendra Modi, quien llegó en 2014 al poder.

Foto: Narendra Modi.

El expresidente Ricardo Lagos, en su periodo, ya había pensado en estrechar lazos con los indios. Lo mismo Michelle Bachelet, quien en 2006 firmó con ellos un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP). Sebastián Piñera, en tanto, trabajó sobre esa base para mejorar el acuerdo, que finalmente se implementó en 2017.

Con la llegada de Boric a La Moneda, el entonces titular de la Subrei, José Miguel Ahumada, trabajó también sobre la base del AAP. La exautoridad salió del cargo en marzo de 2023, en medio de presiones y fuertes críticas transversales por su postura reticente a firmar acuerdos comerciales como el TPP-11. Por eso, fue con Claudia Sanhueza que Chile movió sus cartas para avanzar en los vínculos con India.

13 de diciembre del 2022 El subsecretario de Relaciones Exteriores, José Miguel Ahumada, en comisión de la Cámara de Diputados. Foto: Dedvi Missene

En Palacio mandataron a la subsecretaria a ampliar el AAP y, en octubre de 2023, llegó a Nueva Delhi con el encargo de establecer un acuerdo para iniciar la negociación del CEPA.

En la capital india se reunió con el ministro de Comercio, Piyush Goyal, la principal contraparte de Sanhueza durante los meses de tratativas. En esa ocasión se abordaron los Términos de Referencia (TdR) para lograr un acuerdo, es decir, qué puntos podrían tratarse dentro de una negociación que busque mejorar la economía de ambos países. Sobre esa línea trabajarían en los meses siguientes los equipos técnicos de cada país.

Las labores vieron un nuevo punto de inflexión en agosto de 2024, cuando el canciller Van Klaveren visitó Nueva Delhi y Mumbai, y se reunió con el ministro de Comercio indio, para concluir el proceso de Términos de Referencia del CEPA y dejarlo en mano de las autoridades del subcontinente asiático. En dicha visita el canciller también planteó la opción de que el Presidente Boric hiciera una visita de Estado y estuvo en un evento que organizó ProChile, con la intención de promover a Chile como destino de producciones fílmicas de Bollywood.

La visita de Van Klaveren es considerada en el gobierno como uno de los tantos gestos políticos importantes dentro de las tratativas. El otro ocurrió en noviembre de 2024, cuando el Presidente Boric se juntó con Narendra Modi en Río de Janeiro, en medio de la cumbre del G20 a la que Chile fue invitado. En ese encuentro, el primer ministro invitó formalmente al Mandatario a visitar India.

Luego de eso siguieron las conversaciones técnicas y políticas entre ambas naciones, hasta que en marzo de 2025 Sanhueza volvió a reunirse con el ministro de Comercio indio. En esa instancia fue cuando, a 10 días de la visita de Boric, se determinó que ambos países ya estaban en condiciones para dar el “vamos” al inicio de las negociaciones por el CEPA.

“Como gobierno definimos a India como prioridad en el fortalecimiento de nuestras relaciones económicas-comerciales”, dice la subsecretaria Sanhueza a La Tercera.

Los gestos y plazos de Boric

El martes 1 de abril el Presidente Boric arribó a Nueva Delhi, donde comenzó una visita de Estado que se extendió hasta el sábado y en la que visitó otras tres ciudades. En Agra recorrió el Taj Mahal; en Mumbai, la capital financiera, sostuvo encuentros empresariales con el mundo agrícola y cultural, y en Bangalore, la “Silicon Valley de India”, tuvo actividades enfocadas en la tecnología e innovación.

Para esta gira, el Mandatario invitó a más de 50 personas a su comitiva, quienes, sumando asesores e integrantes de la prensa, conformaron la delegación más amplia de su administración, según se lo comentó un miembro de la Fuerza Aérea al propio Boric, al inicio del viaje.

Todos ellos presenciaron el mismo martes que llegaron a India cómo Boric y Modi cerraron el acuerdo para iniciar las negociaciones que deriven en un CEPA, tratado comercial que los indios no tienen con ningún país de Latinoamérica.

El acuerdo, según dijo Van Klaveren a este medio, “es consistente con la tradición de nuestra política exterior, y es especialmente relevante en un contexto geopolítico particularmente dinámico y convulso“.

“Además, Chile puede y debe jugar un rol en la región, como puerta de entrada y país puente entre América del Sur y Asia Pacífico. Este es un paso más en esa dirección”, agregó el titular del Minrel.

Ese mismo martes que se concretó el acuerdo entre Modi y Boric, este último participó del encuentro empresarial ”Chile-India: Business Forum”, donde expuso el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal. En el gobierno coordinaron que fuera Sanhueza quien fuera a buscarlo a la entrada del hotel Taj Mahal, dada la relación que construyeron al encabezar las tratativas en los últimos meses.

Una vez dentro, el titular de Comercio de India fue el primero en hablar. Su discurso se extendió por más de 13 minutos. Allí, Goyal indicó que “estoy seguro de que el punto de partida de estas negociaciones es una señal de un futuro exitoso que augura un crecimiento industrial y económico para los dos países”. En la misma línea, el ministro de Comercio indio valoró la celebración chilena del “Día del Yoga” y se declaró un “fan” de la figura de Boric en el plano internacional, al recordar su participación en una cumbre en la que ambos coincidieron en Estados Unidos, en 2023.

“Todo el mundo hablaba de sostenibilidad, cambio climático. Yo me acordé del discurso del Presidente Boric delante de todos los congregados, y la manera tan potente en que representó la voz del sur global, en que exigió a los líderes de países desarrollados que actúen con urgencia, no solo a través de palabras sino que de promesas cumplidas. En ese momento me convertí en fan del señor Boric”, dijo el ministro de Comercio de India.

Durante los cinco días que estuvo Boric en ese país no dejaron de darse gestos mutuos. De hecho, Boric también invitó a Modi a Chile y a visitar el territorio antártico.

Ahora, lo que sigue es una primera ronda de negociaciones, en una fecha por acordar, pero que sería durante el primer semestre del año. Allí se fijarían los siguientes encuentros entre los equipos técnicos, que seguirán trabajando en el itinerario.