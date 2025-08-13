SUSCRÍBETE
Política

Con Frei invitado: la cumbre DC que busca reconstruir el centro político tras el apoyo del partido a Jeannette Jara

Tras la decisión de la junta nacional de respaldar a la abanderada comunista, el único alcalde de una capital regional que le queda a la DC, Carlos Gatica, organizó el evento que se desarrollará en enero y que convoca a extimoneles como Ignacio Walker, Alberto Undurraga y Soledad Alvear.

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes
DC podría buscar su candidato presidencial propio. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La noche del 26 de julio, cuando la junta nacional de la Democracia Cristiana (DC) resolvió ponerse detrás de la candidatura de Jeannette Jara, hubo un punto de inflexión en la colectividad.

Pese a que esa opción fue respaldada por una mayoría contundente (el 63% de la junta), varios de los principales liderazgos de la DC quedaron descontentos como nunca antes.

Esa noche se acordó algo inédito en la historia de la Falange: el respaldo en una elección presidencial a una militante del Partido Comunista (PC), colectividad con la que han tenido grandes diferencias.

El hito logró que Carlos Gatica, el único alcalde de una capital regional que le queda a DC, decidiera actuar.

El jefe comunal de Coyhaique contactó a algunos de los principales liderazgos de la colectividad para hacerles una invitación a Aysén, su región, y, desde ahí, trabajar para acercar su partido al centro político.

El nombre del evento es “Encuentro Nacional de Humanismo Cristiano”. Se desarrollará en enero de 2026, cuando ya sea claro quién será el próximo Presidente de Chile.

La idea es reunir ahí a los militantes y exmilitantes DC que se opusieron a la candidatura de Jara. Entre los convocados están el expresidente Eduardo Frei y los extimoneles Carmen Frei, Ignacio Walker (hoy independiente), Andrés Zaldívar, Enrique Krauss, Andrés Zaldívar, Juan Carlos Latorre, Soledad Alvear (también independiente) y Alberto Undurraga. La idea es abrir un debate profundo sobre el rumbo del centro político en Chile.

“El centro político no puede seguir diluyéndose ni sometiéndose a proyectos que representan la vereda opuesta de nuestra identidad. Es hora de reformular una propuesta seria, moderna y conectada con las demandas reales del país”, señaló Gatica.

El expresidente Eduardo Frei junto al alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica.

Antes de la junta nacional del 26 de julio, los expresidentes del partido trabajaron en una declaración conjunta, que dieron a conocer en las páginas de La Tercera. En ella sinceraron su respaldo al entonces timonel de la DC, Alberto Undurraga, en cuanto a mantener al partido alejado de la candidatura de Jara en primera vuelta.

En su última intervención pública, la semana pasada, el expresidente Frei sinceró su postura frente a la decisión de la junta nacional. “Hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solo con fines electorales (...). Este es un camino que no comparto en absoluto, y que no voy a seguir”, dijo.

