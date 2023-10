Consejera Ivón Guerra (UDI) y críticas de parlamentarios a norma de paridad: “Qué fácil es desentenderse y salir a reclamar solo cuando sus intereses personales pueden verse afectados”

Fuertes recriminaciones cruzadas se han desatado en Chile Vamos a nivel de consejeros, comisionados y diputados por la cláusula transitoria sobre paridad de salida para el Congreso y que fue aprobada en el Consejo Constitucional con votos de la derecha.

Luego de que la regla volviera al texto, parlamentarios de oposición criticaron lo sucedido comentando que “se mete la mano a la urna”. Los consejeros, tanto en público como en privado, acusan que son “críticas interesadas”.

La consejera de la UDI, Ivón Guerra, conoce de cerca el tema. Ella obtuvo su escaño gracias a una corrección por paridad realizada en la Región de Coquimbo. Guerra siempre ha dicho que no tiene ningún reparo con la paridad de entrada, pero está en contra de la paridad de salida, es decir, los mecanismos que modifican los resultados electorales para obtener órganos colegiados con integración paritaria entre los dos sexos.

Pese a su postura personal, respetó los acuerdos de su bancada y votó a favor. Ante la arremetida de los parlamentarios, Guerra toma la palabra y responde a los cuestionamientos de sus parlamentarios.

¿Qué le parece que la paridad de salida haya vuelto al texto?

Lo recibo con mucho pesar. Yo siempre he estado a favor de la paridad de entrada, pero no de salida. Por eso es que con mucho pesar la aprobé en primera instancia y después la ratifiqué nuevamente cuando regresó desde los expertos.

¿Por qué no le gusta la paridad de salida?

Considero que es meterle la mano directamente al electorado y eso es antidemocrático.

¿Cómo recibe las críticas que llegaron por parte de los parlamentarios?

Ahí es donde yo encuentro que es contradictorio. ¿Por qué se molestan tanto cuando fueron ellos los que hicieron la norma para las elecciones de consejeros? Lamento la inconsistencia de muchos parlamentarios que hoy critican la paridad de salida cuando fueron ellos mismos quienes, en su cocina política, la incorporaron para las elecciones en el proceso constitucional. Es decir, cuando a ellos no les afectaba, hubo silencio, pero ahora que les podría afectar, reclaman. Qué fácil es desentenderse y salir a reclamar solo cuando sus intereses personales pueden verse afectados. Precisamente por actitudes como esta es que la ciudadanía tiene tan mala impresión del Congreso.

¿Son críticas que responden a sus propios intereses electorales?

Totalmente interesadas porque hacen leyes pensando en ellos y no realmente en lo que quieren para Chile. Porque cuando hay que hacer leyes importantes que vayan en directo beneficio a la ciudadanía, dilatan y ven muchas veces sus intereses personales y no los intereses ciudadanos.

¿Es coherente que la derecha, que siempre ha estado en contra, ahora apoye la paridad?

No es que no haya coherencia. Para nosotros la llegada de las mujeres tiene que ser también porque tenga que existir una votación popular de la ciudadanía. Aquí hay que preguntarse, ¿por qué las mujeres no creen en sus pares? ¿Y por qué votan principalmente por hombres?

¿Usted cree que es porque las mujeres no confían en sus pares?

No confían plenamente en sus pares. Yo fui candidata a alcaldesa y en la mesa de mujeres perdí mi elección, que no fue por mucha cantidad de votos, porque obviamente en esa mesa de mujeres votaron más por el candidato a alcalde de la época, y en la mesa de hombres, gané. Por eso yo tengo esa teoría.

¿Qué le parece que respecto de un texto que tiene normas como la paridad la izquierda diga que es una propuesta contra las mujeres y que trae retrocesos en sus derechos?

Para la izquierda es el todo o nada. Ellos no valorizan todo lo que hemos hecho. Hemos votado a favor de los cuidados parentales entre hombres y mujeres, hemos entendido y escuchado incorporar esos cuidados, pero para ellos es el todo o nada, entonces nada les gusta. Esto más bien se trata de que ellos están interesados en tener una bandera de lucha para decir que nosotros estamos haciendo una Constitución que no va en beneficio de las mujeres, pero la realidad es que el escenario es el contrario.