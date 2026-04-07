Contraloría otorga plazo de 10 días al Gobierno para responder por almuerzos servidos por Pía Adriasola en La Moneda

El pasado 12 de marzo, un día después de la asunción del Presidente José Antonio Kast, la primera dama María Pía Adriasola fue vista en el casino del Palacio de La Moneda sirviendo almuerzos a algunos funcionarios.

La escena rápidamente se viralizó y no tardó en llamar la atención de varios en la Casa de Gobierno. La performance fue vista como innecesaria, generó incomodidad en varios inquilinos de La Moneda y fue el reflejo del rol protagónico que ha empezado a asumir Adriasola.

Pero además, el episodio llevó a un grupo de diputados socialistas encabezados por Daniel Manouchehri a oficiar a la Contraloría General de la República y a la Seremi de Salud, acusando incumplimientos sanitarios de la primera dama en la manipulación de alimentos.

“La manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo. Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse”, publicó en esa ocasión el parlamentario en su cuenta de X.

Y tras el requerimiento ante el ente fiscalizador -presentado por Manouchehri, junto a los también diputados Daniela Cicardini y Juan Santana-, esta jornada se conoció que la Contraloría otorgó un plazo de 10 días al gobierno para entregar los antecedentes respectivos.

El documento, emanado desde la División Jurídica del órgano contralor, solicita pasar “a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, copia de la presentación formulada por el Diputado señor Daniel Manouchehri Lobos, a fin de que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, se sirva informar a este organismo al tenor de lo expuesto por el solicitante, en el plazo de diez días hábiles administrativos, contados desde la tramitación del presente oficio”.

El texto agrega que “dicho informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”.