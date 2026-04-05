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    Criteria: aprobación de Presidente Kast llega al 42% y desaprobación se ubica en un 46%

    El Mandatario registra una baja por segunda semana consecutiva, mientras que la evaluación de la oposición muestra un alza en su aprobación respecto a meses anteriores.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Encuesta Criteria: aprobación de Kast cae a 42% y desaprobación se mantiene en 46% JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Por segundo sondeo consecutivo, la aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una baja, en un escenario donde tanto el respaldo como el rechazo a su gestión muestran leves variaciones, mientras persiste una evaluación dividida sobre el rumbo del gobierno frente a la situación de emergencia del país.

    Según los resultados más recientes de la encuesta Criteria, la aprobación del Mandatario alcanzó un 42%, lo que representa una caída de un punto respecto de la medición anterior.

    En paralelo, la desaprobación también disminuyó en un punto, situándose en 46%.

    En tanto, un 12% de los encuestados declara no saber si aprueba o desaprueba la gestión del gobierno.

    Encuesta Criteria: aprobación de Kast cae a 42% y desaprobación se mantiene en 46%

    Evaluación del manejo de la emergencia

    En relación con la estrategia del Ejecutivo frente a la situación de emergencia que atraviesa el país, un 38% considera que el camino adoptado es correcto, lo que implica una baja de un punto en comparación con la medición previa.

    Por el contrario, un 43% evalúa que el enfoque es incorrecto, cifra que se mantiene sin variación.

    Encuesta Criteria: aprobación de Kast cae a 42% y desaprobación se mantiene en 46%

    Conocimiento y evaluación de ministros

    En el gabinete, la mayoría de los ministros muestra un aumento en su nivel de conocimiento respecto de la medición del 15 de marzo.

    Entre las figuras más reconocidas se ubican Ximena Rincón (79%), Natalia Ducó (72%), Mara Sedini (63%), Iván Poduje (56%) y Jorge Quiroz (51%).

    En términos de evaluación, Catalina Parot se mantiene como la mejor evaluada, con un 58% de aprobación.

    Le siguen Judith Marín (54%), Francisco Undurraga (53%), Claudio Alvarado (52%) y José García Ruminot (52%). Más atrás aparece Natalia Ducó, con un 51% de aprobación entre quienes la conocen.

    Encuesta Criteria: aprobación de Kast cae a 42% y desaprobación se mantiene en 46%

    Evaluación de la oposición

    En cuanto al desempeño de la oposición, un 28% de los encuestados aprueba su labor frente al gobierno, mientras que un 53% la desaprueba.

    Al comparar con noviembre de 2025, se observa un cambio en la percepción ciudadana: en ese entonces, un 66% desaprobaba a la oposición durante la administración anterior, mientras que solo un 19% la aprobaba.

    Encuesta Criteria: aprobación de Kast cae a 42% y desaprobación se mantiene en 46%
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