Política

Criteria: Jara se mantiene liderando carrera presidencial, Kast y Matthei le siguen pese a anotar leves bajas

Respecto al debate sobre la eutanasia, un 62% apoya una ley de eutanasia pasiva y un 54% una activa. Además, un 65% considera que la ley de cuidados paliativos no reemplaza el derecho a la muerte asistida.

María José Halabi

Este domingo 28 de septiembre se dieron a conocer los nuevos resultados de la Encuesta Criteria. Para esta medición, la exministra del Trabajo y carta del oficialismo, Jeannette Jara se mantiene en el primer lugar con un 30% de preferencias en la carrera presidencial. Respecto a la encuesta anterior, Jara subió un punto.

Le sigue el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 24%, bajando un punto respecto a la medición anterior. En tercer lugar se mantiene la exalcaldesa de Providencia y abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con un 14% , bajando dos puntos.

Luego se encuentra el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que mantiene un 10% y Franco Parisi con 9%, aumentando un punto. Harold Mayne-Nicholls continua con un 3%, mientras que Marco Enríquez-Ominami obtiene 2% y Eduardo Artés 1%.

Cabe destacar que un 7% no manifiesta preferencia.

Respecto a los escenarios de segunda vuelta, José Antonio Kast superaría a Jeannette Jara con 44% frente a 35%. En este caso hipotético, un 21% votaría nulo o blanco.

Ahora bien, en una segunda vuelta entre Jara y Matthei, la candidata de Chile Vamos también se impondría a Jara con 39% versus 34%. Y un 27% votaría nulo o blanco.

Por otro lado, sobre la preferencia de candidatos de partido en las elecciones parlamentarias, el Partido Republicano obtiene un 21% de preferencias. Le sigue el Partido Socialista con 14%.

Luego, le siguen varios con 12%: Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Nacional Libertario y Renovación Nacional.

Cabe destacar que la Unión Demócrata Independiente (UDI) aparece luego con 11%, seguida del Partido de la Gente con 10%.

Aprobación presidencial

La aprobación del Presidente Gabriel Boric bajó un punto y se sitúa en 31%, mientras que su desaprobación sube tres puntos llegando a 60%.

Por su lado, la aprobación del gobierno se mantiene en 30% y la desaprobación sube dos puntos, quedando en 62%.

Debate eutanasia

Por último, ante el debate sobre la eutanasia, para un 72% la eutanasia se justifica en ciertas circunstancias y para un 28% no se justifica nunca.

Por otra parte, hay una mayoría del 62% que apoya una ley de eutanasia pasiva (terminar tratamiento) y un 54% una activa (autoadministrarse una medicamente para morir).

Sin embargo, ambos apoyos disminuyen significativamente respecto de 2018.

En la misma línea, para una mayoría del 65%, la ley de cuidados paliativos no reemplaza el derecho a la muerte asistida. Pero un 35% sí piensa que una ley universal de cuidados paliativos podría ser una alternativa a la eutanasia.

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

Cristián Valenzuela: cómo opera el cerebro tras la campaña de Kast

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

Paula Nárvaez y postulación de Bachelet a la ONU: “No tengo dudas de que quienes quieren conducir los destinos de nuestra patria van a estar a la altura”

