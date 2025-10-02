SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

¿Dardos a Trump y Milei?: Boric apunta que Chile no se somete a ninguna potencia y carga otra vez por la crisis climática

El Mandatario encabezó este jueves la ceremonia inaugural de la reunión de ministros y ministras de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Santiago 2 de octubre 2025. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El Presidente Gabriel Boric encabezó la mañana de este jueves la ceremonia inaugural de la reunión de ministros y ministras de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).

Fue en ese marco que el Mandatario volvió a dar cuenta de la postura de Chile en el contexto mundial actual, específicamente en torno a la autonomía estratégica y la crisis climática.

“Estamos en un mundo en donde es muy fácil caer en la desconfianza, desconfiar de las instituciones, del Estado, de tus propios vecinos”, dijo el Jefe de Estado.

En esa misma línea, el Presidente planteó que “en un mundo bastante polarizado, nosotros, por lo menos desde Chile, defendemos con mucha fuerza nuestro derecho y nuestra opción por la autonomía estratégica y por el multilateralismo, por tener relaciones con todos los países, por no someternos o subordinarnos a ninguna potencia, sino plantarnos de igual a igual ante los diferentes países y regiones del mundo desde América Latina, región de la que somos orgullosos de pertenecer".

En este ámbito, Boric ha sido un crítico constante de la posición adoptada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre todo por el alza generalizada de aranceles para las importaciones del resto del mundo.

Santiago 2 de octubre 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, encabeza la ceremonia inaugural de la Reunion de Ministros y Ministras de Energia de Olade, en el marco de la X Semana de la Energia, en la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En agosto, en el marco de la ceremonia inaugural de Enexpro 2025 “Diversifica tu mercado”, el Jefe de Estado apuntó en alusión a su par estadounidense que “en tiempos en donde hay algunos que quieren cerrar las fronteras o tratar mal a los vecinos, o a países de diferentes culturas, nosotros -dijo- estamos caminando en la dirección contraria”.

En su discurso de este jueves, la máxima autoridad del país además volvió a cargar contra las voces que niegan la crisis climática, entre los que se encuentran el mismo Trump, y también el Presidente de Argentina, Javier Milei.

“Latinoamérica es una región que tiene una tremenda diversidad geográfica, cultural, social, con tremendas potencialidades para el desarrollo, que durante demasiado tiempo no hemos sabido aprovechar, y que, si trabajáramos unidos, no me cabe ninguna duda que podríamos asegurar un mejor futuro, un mejor presente”, dijo.

Santiago 2 de octubre 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, encabeza la ceremonia inaugural de la Reunion de Ministros y Ministras de Energia de Olade, en el marco de la X Semana de la Energia, en la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Y luego agregó: “Podemos ser vanguardia en cómo enfrentamos la crisis climática, de partida con algo tan básico como no negarla, como decir que respetamos el consenso científico que existe respecto a la crisis climática existente, y que nos preparamos y actuamos frente a ella, y generamos y aportamos soluciones energéticas sostenibles que puedan replicarse en otros lugares del mundo. Y lo hacemos desde los grandes proyectos hasta de pequeñas innovaciones científicas de colegios”.

Boric, en su reciente último paso por Naciones Unidas (ONU), también fue especialmente duro en contra de los negacionistas del cambio climático, a los que acusó de mentir deliberadamente. En su intervención, por ejemplo, Trump planteó que el cambio climático era “la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo”.

Tras esto, y al ser requerido si esos dardos iban especialmente dirigidos al líder norteamericano, el Jefe de Estado dijo: “Yo reitero lo que dije. Acá se ha afirmado (en la ONU), y hay quienes han firmado, no solamente en ese podio, sino en muchos lugares que el calentamiento global no existe, que es una mentira. Lo puede haber dicho el Presidente Trump, lo ha dicho también el Presidente de Argentina, lo han dicho diferentes liderazgos en diferentes partes del mundo”.

Más sobre:Gabriel BoricCrisis climáticaDonald TrumpEnergía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Beneficios estatales por litio: comunidad indígena Colla Pai Ote acusa “fraude” de aquellas que no son de los territorios

Fondos generacionales: Valente ve amenaza a independencia del BC y critica llegada de Eyzaguirre a Consejo Técnico

UDI acude a Contraloría por eventual falta de Boric a principio de prescindencia en cadena nacional de Presupuesto

Región de Valparaíso evacúa zona costera en simulacro masivo por terremoto y tsunami

Minería en Chile: de la prohibición y superstición al liderazgo mundial

Ministra Orellana afirma que el Sernameg no se puede querellar en caso Julia Chuñil al no haber antecedentes de femicidio

Lo más leído

1.
El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

2.
Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

5.
Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

UDI acude a Contraloría por eventual falta de Boric a principio de prescindencia en cadena nacional de Presupuesto
Chile

UDI acude a Contraloría por eventual falta de Boric a principio de prescindencia en cadena nacional de Presupuesto

Región de Valparaíso evacúa zona costera en simulacro masivo por terremoto y tsunami

Ministra Orellana afirma que el Sernameg no se puede querellar en caso Julia Chuñil al no haber antecedentes de femicidio

Beneficios estatales por litio: comunidad indígena Colla Pai Ote acusa “fraude” de aquellas que no son de los territorios
Negocios

Beneficios estatales por litio: comunidad indígena Colla Pai Ote acusa “fraude” de aquellas que no son de los territorios

Fondos generacionales: Valente ve amenaza a independencia del BC y critica llegada de Eyzaguirre a Consejo Técnico

Minería en Chile: de la prohibición y superstición al liderazgo mundial

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny
Tendencias

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Cómo Israel interceptó la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

El inesperado encuentro de Claudio Bravo con Marc-André ter Stegen en la Champions League
El Deportivo

El inesperado encuentro de Claudio Bravo con Marc-André ter Stegen en la Champions League

Alejandro Tabilo avanza con solidez en el Masters de Shanghái

Revive la victoria de Alejandro Tabilo sobre Marcos Giron en el Masters de Shanghái

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

De Saloon presenta “Sintonía”, segundo adelanto de su próximo disco: escúchalo acá
Cultura y entretención

De Saloon presenta “Sintonía”, segundo adelanto de su próximo disco: escúchalo acá

“La cometierra”: Natalia Lafourcade sorprende con nuevo sencillo

La artista chilena Rubio debuta en el Tiny Desk: “Nunca había cantado así en mi vida”

Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla interceptada, incluida Greta Thunberg
Mundo

Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla interceptada, incluida Greta Thunberg

Francia: nueva jornada de movilización contra las medidas de austeridad del gobierno

Rusia y Ucrania intercambian 370 prisioneros de guerra en un nuevo canje tras el pacto de Estambul

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta