Dardos hacia Cooper y críticas a la Corte: parlamentarios reaccionan a ilegalidad de “pinchazos” a celular de Josefina Huneeus en caso ProCultura

Una serie de reacciones dejó la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de acoger este viernes el recurso de amparo presentado por la psiquiatra Josefina Huneeus y que declaró “ilegal” las escuchas telefónicas sometidas a la exesposa de Alberto Larraín, en medio de las pesquisas del lío de platas, ligado al caso ProCultura.

La profesional recurrió a la Justicia luego de que se conociera la interceptación de sus llamadas telefónicas, pese a solo ser solo una testigo en la arista investigativa. En ese contexto, la Policía de Investigaciones (PDI) registró una conversación sostenida con el Presidente Gabriel Boric, la que también se determinó que debe eliminarse.

En el fallo de 46 páginas del tribunal de alzada se cuestionó el rol del Ministerio Público por las diligencias solicitadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lidera la investigación. Así, la Corte dispuso “la eliminación en la investigación fiscal de todo lo obtenido en base a los actos cuya ilegalidad acaba de declararse”.

También se señaló que “lo cierto es que desconocemos el tono de voz de la amparada y del imputado Larraín, pero resulta chocante aceptar que los funcionarios policiales fueran incapaces de descubrir que se trataba de una voz femenina y no masculina. Las explicaciones dadas subestiman la inteligencia, no solo de los juzgadores, sino de cualquier ciudadano de la República y no pueden, desde luego, validar las actuaciones en referencia”.

Ante esto, legisladores reaccionaros a lo determinado por la Corte de Apelaciones, con visiones cruzadas que solicitan la remoción de Cooper y otros que piden apoyo al trabajo de la Fiscalía.

Oficialismo

El jefe de la bancada del Partido Socialista (PS), Juan Santana, aseguró que “el fiscal Cooper actuó de forma groseramente ilegal. Estas fueron las palabras textuales que usó la Corte de Apelaciones de la Región de Antofagasta. Esto, porque aquí se vulneró la privacidad de forma arbitraria y en un proceder, que según el propio tribunal, hace recordar épocas oscuras de nuestro país”.

En esa línea, Santana aseguró que Cooper está “desprestigiando a todo el Ministerio Público y es inentendible que el fiscal nacional Ángel Valencia, permita que esto ocurra”.

A su vez, el también diputado del PS, Tomás de Rementeria, señaló que “me parece gravísimo no por lo dicho por los recurrentes, si no que lo ratificado por el tribunal. Estamos ante una interceptación telefónica totalmente ilegal, donde está involucrado el Presidente de la República, está involucrada una facultativa médica. Es un caso donde hubo una desprolijidad enorme”.

En su declaración acusó que el hecho corresponde a “un acto de corrupción (al) realizar acciones intrusivas sin entregar la información certera a los tribunales”.

Además, calificó la situación como un hecho repetitivo en el Ministerio Público que “no con el objetivo de investigar delitos, sino que de hacer lo que se llama ‘la pesca por arrastre’, la ‘pesca con dinamita’, buscar una situación donde no la hay y me parece que es grave”, agregó de Rementeria, solicitando al fiscal nacional, Ángel Valencia, remover al fiscal Cooper.

Consultado al respecto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, aseguró en TVN que “creo que la resolución del tribunal muestra lo grave que es que agentes del Estado, vulneren garantías constitucionales”.

Oposición

Desde la vereda contraria, la diputada Camila Flores (RN) aseveró que “es una muy mala noticia lo que hemos conocido (...) probablemente porque se estaban fijando en un resquicio, en una cuestión muy específica que al parecer el teléfono no estaba a nombre Josefina Huneeus, pero era el teléfono que finalmente ella usaba, es el teléfono con el cual ella personalmente llamaba, incluido el Presidente de la República”.

“Me parece una cosa muy pequeña que se hayan fijado simplemente en el que este teléfono no estaba a nombre de ella para decretar que todas las diligencias que se habían hecho se iban a tener por desechadas”, añadió Flores, solicitando el “fortalecimiento” del Ministerio Público y entregando su apoyo a las diligencias del fiscal Cooper.

A su vez, el diputado Henry Leal, jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) calificó la resolución “como una mala señal para la opinión pública” y dijo esperar que la Fiscalía apele a la resolución de la Corte de Apelaciones.

“Las señales son importantes para la opinión pública, más aún cuando se está investigando hechos de corrupción, el destino de miles de millones de pesos que recibió una fundación y cuyo paradero aún no sabemos dónde está (...) a la Fiscalía se le apoya, se le respalda, no se le quita el piso como ocurre en este caso”, agregó Leal, instando a Cooper a continuar con la investigación.

En tanto, el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya, sostuvo que “la Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó eliminar la escucha entre Boric y Josefina Huneeus. ¿Por qué? El número era de Larraín, pero lo usaba ella. ¿Qué reveló el audio? Que Boric conocía el caso ProCultura y preguntó por su evolución y realizó coordinaciones. ¿Y la justicia? Prefirió borrar la prueba. Blindaje total justo cuando el fiscal Cooper empieza a incomodar demasiado”.