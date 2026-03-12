SUSCRÍBETE
    Política

    DC inscribe listas para disputar la presidencia del partido: compiten Jorge Díaz y Álvaro Ortiz

    Dos listas disputarán la presidencia que dejó vacante Francisco Huenchumilla y que ocupa de forma subrogante el concejal Óscar Ramírez. Aunque Alejandra Krauss sonó para liderar una nómina, ella y el diputado Ortiz consensuaron una común.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Durante este jueves, los principales dirigentes de la Democracia Cristiana (DC) han estado abocados a las tratativas para definir las listas que competirán por la mesa nacional de la colectividad, que actualmente encabeza -como subrogante- el concejal Óscar Ramírez.

    El plazo para inscribir las listas finaliza a las 23:59 horas del jueves. Al cierre de esta edición, las tratativas continuaban. Sin embargo, ya eran claras algunas definiciones.

    Una de ellas es que habrá una lista encabezada por el diputado Jorge Díaz, quien representa al ala más conservadora de la Falange. Su candidato a secretario nacional es el abogado Rodrigo Albornoz, quien fue uno de los principales opositores a la idea de respaldar a Jeannette Jara (PC) como abanderada en las elecciones del año pasado.

    Los otros nombres que integran esta nómina, lista para ser inscrita, son Claudia Silva, la diputada Priscilla Castillo, el alcalde Denis Cortes, Angelica Eisele y Natalia Neira.

    Por otro lado, tanto el diputado Álvaro Ortiz como la actual secretaria nacional, Alejandra Krauss, trabajaron en sus respectivas listas durante este jueves. Sin embargo, durante la tarde acordaron presentar una en común.

    En esta Ortiz es candidato a presidente nacional, mientras que Krauss postula a mantenerse como secretaria nacional. Esta nómina también incluye a la extimonel Myriam Verdugo, al diputado Javier Muñoz, a Paulina Mendoza, a Víctor Torres y a Luis Ruz.

