SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    De “hace un buen tiempo” a “pocos días antes”: Sedini retrocede en sus dichos sobre diálogo entre Kast y Steinert

    El flanco que abrió la próxima vocera de gobierno obligó a su par de Interior a salir a dar explicaciones.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    23.01.2026 Mara Sedini - Ministra Secretaria General de Gobierno Presidente José Antonio Kast Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    En su debut como futura vocera de gobierno, Mara Sedini, abrió un flanco en torno a la nominación de su par Trinidad Steinert para dirigir el Ministerio de Seguridad.

    En concreto, en entrevista con La Tercera, Sedini reveló que las conversaciones entre la exfiscal y el presidente electo datan desde hace “un buen tiempo”.

    Esto generó varias críticas oficialistas, y obligó al equipo del republicano a entregar explicaciones. Así lo hizo el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien al salir de una charla con Contraloría intentó hacer un control de daños y contradijo a la próxima vocera.

    “Esta comunicación no tiene nada de extraño, nada de raro, porque se produjo pocas horas antes en que ella tomara la decisión de colaborar en el gobierno del presidente Kast”, dijo el jefe de gabinete del futuro equipo ministerial.

    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Por su parte, Sedini, también acotó el rango de tiempo que antes ella misma había señalado. De decir que el diálogo se produjo hace “un buen tiempo” pasó a sostener que se generó “pocos días antes” de la nominación.

    “Es de sentido común que el presidente electo converse con sus colaboradores, con su equipo cercano para armar los perfiles de quienes van a integrar su gabinete. Eso me parece de lo más normal, eso lleva muchos meses pasando. La construcción de todos los ministerios, todos los perfiles y seguridad no es la excepción. Aquí se ha armado un revuelo absolutamente innecesario ypara que todos queden tranquilos y no se generen más especulaciones respecto a este tema, las conversaciones entre el presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron pocos días antes de la nominación”, sostuvo posterior a Alvarado.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
    Más sobre:Mara SediniTrinidad SteinertJosé Antonio KastClaudio AlvaradoSeguridadGabinete

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No tenía idea que la estufa estaba mala”: el testimonio de imputado por incendio en el Biobío tras rechazarse su prisión preventiva

    Diputado Oyarzo (PR): reforma al sistema político se votará en marzo tras acuerdo entre comisión de Gobierno y el Ejecutivo

    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    Lo más leído

    1.
    Vallejo emplaza al gobierno de Kast a aclarar “cuál es la versión final” del nombramiento de la exfiscal Steinert en Seguridad

    Vallejo emplaza al gobierno de Kast a aclarar “cuál es la versión final” del nombramiento de la exfiscal Steinert en Seguridad

    2.
    Choque de generaciones socialistas: sub-50 rechazan divorcio con el FA y el PC y “vieja guardia” reafirma el quiebre

    Choque de generaciones socialistas: sub-50 rechazan divorcio con el FA y el PC y “vieja guardia” reafirma el quiebre

    3.
    Alvarado sale al paso de dichos de Sedini sobre nombramiento de Steinert: “(Comunicación) se produjo pocas horas antes”

    Alvarado sale al paso de dichos de Sedini sobre nombramiento de Steinert: “(Comunicación) se produjo pocas horas antes”

    4.
    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    5.
    Diputada Schneider advierte que nombramiento de Marín en el Ministerio de la Mujer “es una señal contradictoria” de Kast

    Diputada Schneider advierte que nombramiento de Marín en el Ministerio de la Mujer “es una señal contradictoria” de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    “No tenía idea que la estufa estaba mala”: el testimonio de imputado por incendio en el Biobío tras rechazarse su prisión preventiva
    Chile

    “No tenía idea que la estufa estaba mala”: el testimonio de imputado por incendio en el Biobío tras rechazarse su prisión preventiva

    Diputado Oyarzo (PR): reforma al sistema político se votará en marzo tras acuerdo entre comisión de Gobierno y el Ejecutivo

    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago
    Negocios

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago

    Bci creará nueva holding y separará el banco en EEUU de su operación en Chile

    Directorio de SalmonChile elige a exdiputado Patricio Melero como nuevo presidente del gremio

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista
    Tendencias

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029
    El Deportivo

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029

    El doble sueño de Franco Mastantuono en el Real Madrid y la selección argentina

    “Velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias”: la elogiosa bienvenida del Elche a Lucas Cepeda

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno
    Cultura y entretención

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    The Wailers agendan sideshow en Club Subterráneo

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán
    Mundo

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota

    El “Tour de la Gratitud”: la gira de Milei por las provincias argentinas que marca el inicio de su campaña para 2027

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur