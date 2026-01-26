De “hace un buen tiempo” a “pocos días antes”: Sedini retrocede en sus dichos sobre diálogo entre Kast y Steinert

En su debut como futura vocera de gobierno, Mara Sedini, abrió un flanco en torno a la nominación de su par Trinidad Steinert para dirigir el Ministerio de Seguridad.

En concreto, en entrevista con La Tercera, Sedini reveló que las conversaciones entre la exfiscal y el presidente electo datan desde hace “un buen tiempo”.

Esto generó varias críticas oficialistas, y obligó al equipo del republicano a entregar explicaciones. Así lo hizo el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien al salir de una charla con Contraloría intentó hacer un control de daños y contradijo a la próxima vocera.

“Esta comunicación no tiene nada de extraño, nada de raro, porque se produjo pocas horas antes en que ella tomara la decisión de colaborar en el gobierno del presidente Kast”, dijo el jefe de gabinete del futuro equipo ministerial.

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Por su parte, Sedini, también acotó el rango de tiempo que antes ella misma había señalado. De decir que el diálogo se produjo hace “un buen tiempo” pasó a sostener que se generó “pocos días antes” de la nominación.

“Es de sentido común que el presidente electo converse con sus colaboradores, con su equipo cercano para armar los perfiles de quienes van a integrar su gabinete. Eso me parece de lo más normal, eso lleva muchos meses pasando. La construcción de todos los ministerios, todos los perfiles y seguridad no es la excepción. Aquí se ha armado un revuelo absolutamente innecesario y para que todos queden tranquilos y no se generen más especulaciones respecto a este tema, las conversaciones entre el presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron pocos días antes de la nominación”, sostuvo posterior a Alvarado.