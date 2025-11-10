Debate Anatel: comando de Matthei remarca que la apuesta será demostrar diferencias con Kast y Kaiser

Cuando faltan seis días para la elección presidencial, y en medio de la veda de encuestas, el comando de Evelyn Matthei mantiene la confianza de que la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas pasará al balotaje para enfrentar en ese escenario eventual a la candidata oficialista, Jeannette Jara.

Así lo planteó este lunes parte de su equipo luego de la reunión semanal de su comité político, en medio de un escenario que se modificó en la recta final para las derechas debido al crecimiento que experimentó en las últimas semanas el libertario Johannes Kaiser. Según los analistas, los puntos que sumó el diputado fueron en desmedro de la propia Matthei y también del republicano José Antonio Kast.

La vocera Paula Daza, por ejemplo, planteó que “las personas ven que ella (Evelyn Matthei) es la mejor opción para gobernar Chile. Yo creo que acá lo importante es dar el mensaje que Evelyn Matthei es la persona que tiene la posibilidad, la garantía de ganar la segunda vuelta”.

“Sabemos que enfrente hay una candidata del Partido Comunista, que es la continuidad de este gobierno, y ella (Matthei) es la que tiene la mayor convocatoria. Lo hemos visto no solamente en terreno, sino que en las distintas encuestas, cuando se pregunta por la persona que tiene menos rechazo y la persona que va a garantizar esa ganancia en la segunda vuelta”, recalcó.

A esas palabras se sumó el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien se refirió a las cartas que jugará la aspirante de la derecha tradicional a La Moneda en el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) programado para las 21.00 horas de este lunes, y que marcará el último enfrentamiento de los ocho candidatos previo a los comicios del domingo.

“El debate es un momento, es una oportunidad para que Evelyn Matthei demuestre que ella es la persona que garantiza mayor eficacia de gobierno y también que garantiza un triunfo más amplio en segunda vuelta”, sostuvo.

Y luego agregó: “En segunda vuelta Evelyn Matthei es capaz de convocar al 62% de los chilenos del Rechazo , para asegurar que seamos nosotros los que ganemos la elección y no la continuidad de este gobierno”.

Pero no solo eso. El timonel del gremialismo afirmó que un triunfo de la exalcaldesa también puede asegurar que la oposición tenga mayoría parlamentaria.

“Evelyn Matthei es la única candidata que garantiza mayoría parlamentaria y, por lo tanto, que es la única candidata capaz de hacer los cambios que Chile necesita. Nosotros nunca hemos tenido mayoría parlamentaria y, por lo tanto, hay proyectos de ley en materia de seguridad que estos congresos dominados por la izquierda no se han atrevido a aprobar. Nosotros vamos a tener mayoría parlamentaria si es que gana Evelyn Matthei y vamos a poder aprobar todas esas leyes duras, polémicas incluso, en materia de seguridad que hasta ahora la izquierda no nos ha dejado aprobar. Y eso es lo que ella va a demostrar hoy día en el debate”, dijo.