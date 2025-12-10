VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Debate por ley de 40 horas: Kast reitera que "ningún derecho adquirido se va a tocar" en su eventual gobierno

    Fuera de la discusión sobre la ley de reducción laboral, el abanderado además respondió a los dichos que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo esta mañana en su contra.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    La mañana de este miércoles, el candidato presidencial José Antonio Kast (republicano) recibió a deportistas de alto rendimiento para escuchar sus propuestas en dicha materia.

    Posterior a la cita, el abanderado brindó un punto de prensa en el que entregó detalles de la reunión y respondió preguntas de política.

    De inmediato fue consultado sobre si eliminará la ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas, tema por el que fue emplazado ayer por su contendora Jeannette Jara, quien en el debate de Anatel señaló: “Tu programa lo dice explícitamente, que las vas a suspender en las pymes. ¿Por qué quieres hacer eso? Si la gente quiere más tiempo con sus familias, ¿Cuál es la idea?“.

    Sobre el tema, el republicano contestó: "Respecto a las 40 horas, yo le diría que es un debate artificial, porque si yo me remitiera solo al programa, a los tres ejes del programa, a las 33 medidas, ninguno de los temas que salió ayer están ahí. Están en los planes de gobierno que nosotros fuimos presentando semana a semana, donde ustedes nos acompañaron gentilmente todas las semanas cuando íbamos presentando los distintos planes y siempre dijimos que eran planes abiertos al debate y a la discusión".

    “El programa que nosotros presentamos y que está en el Servel y todo el mundo puede ver, tiene tres ejes y 33 propuestas. El tema de las pymes está en el plan ‘Sácate la mochila’, que es un plan que nosotros queremos implementar, que básicamente es facilitarles la posibilidad de desarrollarse las pymes y que la pyme pase a pequeña o mediana empresa y ojalá pase a una gran empresa y ojalá fuera internacional y sentirnos orgullosos de que una pyme llegó al mundo entero”, continuó.

    Luego agregó: “El tema de las 40 horas está en el plan ‘Más y mejor trabajo’, y también es uno de los planes que presentamos que se ha ido complementando, mejorando y lo que nosotros señalamos con mucha fuerza es que ningún derecho adquirido se va a tocar”.

    “Por eso nos sorprende tanto que en la franja paralela se dediquen solo a decir cosas que son falsas o, directamente, mentiras. Y nosotros, con todo lo que hemos presentado en nuestro programa, el mejoramiento de cada uno de nuestros planes, les vamos a garantizar a las personas lo primero que es la seguridad, para que si va al trabajo, que un millón de chilenos hoy día no tienen, y esperamos que lo tengan lo más rápido que se pueda, vayan y vuelvan seguros”, cerró el tema.

    Respuesta a Cordero

    Esta mañana en una entrevista radial, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, llamó a tener cuidado con “la explotación del miedo como estrategia electoral”, a propósito de la cifra de asesinados dicha por Kast ayer en el debate.

    En concreto, el republicano afirmó que 1.200.000 personas “mueren asesinadas al año”. Posterior al debate, en un punto de prensa, el candidato reconoció que fue poco preciso y que se trata de 1.200 muertes por año. Por eso, la postura de Cordero.

    Al respecto, Kast señaló: “Yo le diría al ministro que vaya solo al Cerro Chuño a las 12 de la noche. Solo. Y que camine. Que vaya a Cerrillos, al campamento más grande de Chile, a ver si está todo tranquilo. Que vaya a cualquier plaza de armas en Chile, solo, a las 12 de la noche y ver qué es lo que siente un chileno común y corriente”.

    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    “El miedo no es inventado. Aquí es como que el ministro habla del miedo como retóricamente. Si el Presidente fue a la Plaza Brasil y caminó tranquilamente por la plaza a las 2 de la mañana ¿Iba solo? ¿El Presidente saldría a pasear a su guagua en el coche, solo, a las 2 de la mañana a la Plaza Brasil? Porque a lo mejor él va, porque dice ‘yo soy valiente’, pero ¿arriesgaría a su hija eso? Eso es lo que viven los chilenos hoy día", añadió.

    “Chilenos que pueden estar en un parque y los asesinan. Jóvenes que vienen saliendo del colegio y los matan por robarle un celular. No es retórica que asesinen a un chileno, a un compatriota cada 8 horas ¿Y eso qué genera? Miedo", aseguró.

    “El ministro puede burlarse de un lapsus de un candidato. Efectivamente, un error. Lo corregí inmediatamente, pero su gobierno, el gobierno del actual presidente, con este ministro de Seguridad, va a ser el gobierno donde más chilenos van a haber muertos asesinados por lejos”.

    “Entonces el ministro debería cuidar más lo que dice, y sobre todo ahora que viene una transición. Yo esperaría que el ministro colabore en la transición. Que colabore hoy día generando los espacios para corredores humanitarios, para los extranjeros que hoy día están de manera irregular en Chile. Ocúpese de eso, ministro”, lanzó el abanderado.

