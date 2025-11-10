OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Del “poniendo zurdos en su lugar” al frío saludo en La Paz: el historial de tensiones entre Boric y Milei

    Desde que son las máximas autoridades de Chile y Argentina, respectivamente, se han repetido una serie de desencuentros y polémicas entre ambos mandatarios.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Gabriel Boric / Javier Milei

    El frío saludo del Presidente Gabriel Boric a su par argentino Javier Milei en el cambio de mando en Bolivia, el pasado sábado, marcó un nuevo episodio en el historial de tensiones entre ambos mandatarios latinoamericanos.

    Una transmisión en vivo de la investidura de Rodrigo Paz captó el momento exacto en que el Mandatario transandino saludó al Jefe de Estado chileno, quien no se levantó de su asiento para estrecharle la mano, como sí lo hicieron otras autoridades que estaban en el lugar.

    Lo cierto es que la relación entre Boric y Milei, siendo ambos máximas autoridades de Chile y Argentina, respectivamente, ha sido más de desencuentros que de encuentros. En el 2024, de hecho, solo tuvieron tres conversaciones y ninguna bilateral, y este año tampoco se registraron citas oficiales.

    Esto no resulta extraño. Por un lado, Boric representa al Frente Amplio, colectividad de izquierda que surgió al alero de las movilizaciones estudiantiles. Por otro, Milei es un libertario -su partido es La Libertad Avanza-, ligado a los sectores más conservadores, mismo espacio que ha sido caldo de cultivo para liderazgos mundiales como Donald Trump, en Estados Unidos; Jair Bolsonaro, en Brasil; o, incluso, José Antonio Kast, en Chile.

    “Poniendo zurdos en su lugar”

    Desde este lado de la cordillera, previo al saludo en Bolivia, Boric había lanzado una serie de dardos -directos e indirectos- a la máxima autoridad de Argentina.

    En agosto, al encabezar la ceremonia inaugural de la reunión de ministros y ministras de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), apuntó contra la postura de Milei en materia climática; en la reciente conmemoración del golpe de Estado cuestionó los ataques verbales del libertario a sus adversarios políticos, en agosto lo hizo por la situación de los artistas del país y en marzo por el escándalo de las criptomonedas.

    La insistente arremetida del Mandatario chileno había estado precedida, en diciembre de 2024, por una embestida inicial del ministro de Economía del país trasandino, Luis Caputo, quien dijo que en Chile “hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir”, declaración que generó gran molestia en el oficialismo y que desencadenó la posterior entrega de una nota de protesta al embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie.

    La controversial escaló todavía más cuando Milei respondió a un tuit de un escritor argentino de extrema derecha que daba la razón a los dichos de Caputo, en donde el líder transandino expresó: “Poniendo zurdos en su lugar”.

    Las palabras del Mandatario libertario fueron retrucadas por Boric en una actividad oficial. “Hay que tener un poquito más de humildad porque nosotros, los presidentes, pasamos. Pero las instituciones y los pueblos quedan”, dijo en esa ocasión.

    Desaire en el Vaticano

    En noviembre de 2024 se llevó a cabo en el Vaticano una ceremonia para conmemorar los 40 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, instancia que fue oficiada por el Papa Francisco, y a la que asistieron el canciller de nuestro país, Alberto van Klaveren, y el embajador transandino en la Santa Sede, Luis Pablo Beltramino.

    Sin embargo, la asistencia del representante diplomático en el Vaticano se dio luego de que el presidente Javier Milei ordenara a su canciller, Gerardo Werthein, no asistir a la ceremonia, encabezada por el Papa Francisco, por un supuesto “desencuentro” que habría ocurrido en la cumbre del G20 entre él y Boric previamente.

    “Esas circunstancias aconsejaban que no era el momento para hacernos presentes”, manifestó posteriormente Werthein.

    En ese entonces se conoció que se habría tratado de la molestia de Milei con Boric en la instancia internacional, donde este último criticó a fondo y se diferenció de su par argentino al exponer sobre el rol del Estado y las medidas económicas, llamando a “generar espacios comunes, en donde haya aspectos de la sociedad que no sean sujetos de negocios”.

    Según dio a conocer el medio argentino La Nación, más allá de las diferencias ideológicas, al libertario no le habría gustado percibir gestos de disconformidad del Mandatario chileno cuando le tocó exponer en el plenario de la cumbre.

    Aunque antes ya existía un antecedente. Uno de los primeros desencuentros de los que se tiene registro entre ambos ocurrió cuando Milei aún era candidato. En ese entonces definió al Presidente chileno como “un empobrecedor” y había deseado que Chile se “lo sacara de encima”.

    Más sobre:Gabriel BoricJavier MileiChileArgentina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Corte de Apelaciones de San Miguel inicia investigación contra funcionarios aludidos en trama bielorrusa

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    5.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?
    Chile

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Corte de Apelaciones de San Miguel inicia investigación contra funcionarios aludidos en trama bielorrusa

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    El plan que delineó Warren Buffett para acelerar la entrega de su inmenso patrimonio
    Negocios

    El plan que delineó Warren Buffett para acelerar la entrega de su inmenso patrimonio

    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    Chile se desacopla de sus pares de la Ocde y registra una caída de ingresos de los hogares

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Habla el hincha agredido por Maximiliano Salas tras la derrota de River ante Boca: “Se la agarró con el primero que vio”

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena
    Finde

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso
    Mundo

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso

    Cómo la tropas estadounidenses entrenan en Puerto Rico para un eventual ataque a Venezuela

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte