    Delegación de Estados Unidos sostendrá reuniones sobre seguridad con Kast durante su visita por el cambio de mando

    A través de un comunicado, el Departamento de Estado informó que el objetivo de estas reuniones es restablecer las relaciones entre ambos países.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Christopher Landau. ALLISON ROBBERT

    En el marco del próximo cambio de mando, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó mediante un comunicado de prensa la asistencia de la delegación estadounidense. Durante la visita, se mantendrán reuniones cuyo objetivo será “reestablecer” las relaciones entre ambos países.

    La comisión estará encabezada por el subsecretario Christopher Landau, quien será el encargado de mantener las reuniones con el presidente electo, José Antonio Kast, para abordar las prioridades compartidas.

    De acuerdo con la información oficial, los encuentros buscarán avanzar en áreas como la modernización de la alianza en materias de seguridad, la protección de las cadenas de suministros y la cooperación económica.

    Asimismo, se confirmó la presencia de Victoria Miller, subjefa de Gabinete de la oficina del subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente; Brandon Judd, embajador de los Estados Unidos en Chile; Michael Kozak y Viviana Bovo, alto funcionario de la Oficina de Asuntos y asesora principal del Hemisferio Occidental, respectivamente; y Joseph Humire, subsecretario de Guerra Interino para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas.

