Derecha eleva al máximo presión por indultos y gobierno evita comprometer una fecha para entregar el beneficio

A casi cinco meses de la llegada del Presidente José Antonio Kast a La Moneda, una pregunta atormenta a la derecha: ¿por qué el Mandatario aún no otorga ningún indulto a uniformados condenados durante el estallido social?

Desde temprano en su mandato, Kast afirmó que hará uso de esa facultad presidencial. Sin embargo, en el oficialismo se pierde la paciencia.

Prueba de eso es que este miércoles un grupo de 60 diputados -oficialistas, del Partido Nacional Libertario y del Partido de la Gente- envió una carta al Presidente Kast en que solicitan otorgar indultos a 13 funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas por hechos ocurridos durante las protestas de 2019.

“Esta solicitud no pretende desconocer la importancia de los derechos humanos ni la responsabilidad individual que corresponde determinar a los tribunales. Busca que el Estado considere de manera integral las circunstancias excepcionales en las que actuaron estos funcionarios, las instrucciones recibidas, las extensas jornadas de servicio, la presión operacional y la obligación de restablecer el orden en un contexto de violencia generalizada”, se plantea en la misiva.

La solicitud incluso fue respaldada por Evópoli, el partido más cercano del centro dentro del oficialismo. “Adhiero a esta propuesta de poder indultar a quienes nos defendieron y defendieron la democracia”, sostuvo el diputado Tomás Kast, de ese partido.

Sumado a eso, un grupo de senadores de derecha constituyó una “bancada por el indulto”, que promueve la libertad de los uniformados condenados durante el estallido social a través de un proyecto de ley de indulto general. La instancia está conformada por Vanessa Kaiser (PNL), Rodolfo Carter, Cristian Vial, Ignacio Urrutia (los tres del comité del Partido Republicano), Camila Flores y Alejandro Kusanovic (ambos del comité RN).

“Esta bancada está consciente de la necesidad de implementar un indulto general que reconozca que las condiciones del 18 de octubre en adelante fueron, en paralelo al estallido social, las de un golpe de Estado que tuvieron que enfrentar nuestros Carabineros y las Fuerzas Armadas”, dijo la senadora Kaiser.

“Nosotros lo que estamos diciéndole a nuestro Presidente José Antonio Kast es que hoy día la legislación y el ordenamiento jurídico sí contemplan normas que permiten fundamentar la entrega de estos indultos generales para nuestros Carabineros y Fuerzas Armadas”, complementó Flores.

A pesar de que senadores del comité republicano constituyen esa instancia, el presidente de la colectividad, Arturo Squella, tomó distancia de ella. “No creo que corresponda empujar esto (los indultos) por la prensa”, afirmó el miércoles por la mañana.

El martes, además, la Cámara de Diputados aprobó una solicitud de resolución levantada por el Partido Nacional Libertario en que se pedía al Presidente Kast indultar al excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado a más de 12 años de presidio tras cegar durante el estallido social a la actual senadora Fabiola Campillai.

En vista de ese tipo de solicitudes, este miércoles el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, sostuvo que cualquier persona puede solicitar indultos y que el Ejecutivo lo que hace es “analizar cada solicitud en particular y en concreto, de manera tal de recabar todos los antecedentes que después le permita dictar una resolución fundada y en eso hemos estado en todo este tiempo”.

Rabat, además, optó por no adelantar el tiempo que tomaría el Ejecutivo para evaluar indultos. “Estamos trabajando de manera eficiente, de manera tal de poderlo resolver prontamente”, dijo. “No voy a dar una fecha”, agregó.