    De Cicardini a republicanas: diputadas defienden rol de primera dama tras críticas de Irina Karamanos

    "Si la pareja del Presidente quiere asumir ese rol y trabajar por la gente, ¿por qué impedirlo? Pongamos la energía donde de verdad importa", señaló la diputada socialista, ante las críticas realizadas por la expareja de Gabriel Boric al rol que ejercerá María Pía Adriasola.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    “Si una mujer no quiere ser primera dama, está bien. Pero eso no significa que nadie pueda hacerlo. Eliminar esa figura no fue relevante para las mujeres de Chile. Los símbolos importan cuando sirven a las personas”. Así, la diputada y senadora electa Daniella Cicardini (PS) se refirió a los dichos de Irina Karamanos, socióloga y expareja del Presidente Gabriel Boric, quien ha generado polémica tras criticar el rol que asumirá María Pía Adriasola en el próximo gobierno de su esposo José Antonio Kast.

    Karamanos, a través de su cuenta de X, sostuvo que: “Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que -retrocediendo el reloj- llena el “vacío” dejado por reinados”.

    Además, añadió que “sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea”, afirmó, en referencia a su vez a los dichos de Kast, quien indicó que si La Moneda no estaba preparada, no tenía problema con dormir en el tercer piso, y si no podía llevar su cama, llevaría un saco de dormir.

    Cicardini por la misma plataforma social añadió que “si la pareja del Presidente quiere asumir ese rol y trabajar por la gente, ¿por qué impedirlo? Pongamos la energía donde de verdad importa, y guardemos espacio para defender conquistas que de verdad son relevantes”.

    Republicanas también respondieron

    En tanto, las diputadas republicanas Sofía Cid y Catalina del Real también respondieron a las críticas de Karamanos, defendiendo la figura de la primera dama como un símbolo de conexión y apoyo con la sociedad chilena.

    “Esta fue una decisión meramente ideológica, y en el caso de ella, una clara muestra de que son más importante las agendas personales para saltar a la fama que el sentir nacional. En lugar de fortalecer el trabajo que históricamente lideraron las primeras damas, optó por una oficina personal que generó confusión, polémica y ningún legado claro. Esta desconexión con la realidad le hace daño a Chile. Lo que falló no fue el cargo, fue la ideología que lo quiso borrar”, afirmó Cid.

    Por su parte, la diputada del Real calificó de “increíblemente hipócrita” la postura de Karamanos: “Ella utilizó su posición para realizar viajes al extranjero y posicionar sus propios proyectos personales, utilizando el aparato estatal. Es vergonzoso que alguien como Karamanos, cuya participación en la esfera política se ha caracterizado más por su ideología, que por aportes sustanciales a la sociedad, se posicione como una voz crítica en este contexto. Creo que ha perdido toda credibilidad”, señaló.

    La diputada electa Javiera Rodríguez también se unió a estas críticas, argumentando que “Pía no tiene un “dilema”, si no que le tocará asumir un rol que a todas luces puede ser provechoso para el país. Restituir las organizaciones a su cargo, algunas de ellas en quiebra, y poder levantar políticas que sean un aporte, no habla de un reinado, sino de un respeto al cargo y cariño a Chile. Lo que tiene Pía es un desafío mayor: restituir el rol de primera dama, ese que quedó profundamente desprestigiado tras el “gabinete de Irina Karamanos”.

    Finalmente, la también parlamentaria electa Valentina Becerra, subrayó la falta de integridad en las críticas de Karamanos, advirtiendo que su discurso muestra una total falta de coherencia y ética. “Es descarado que, habiendo sido expareja del presidente Boric, haya utilizado su posición para construir su propia agenda ideológica y ahora pretenda posicionarse a través de la crítica”, enfatizó

    Así, las diputadas republicanas defendieron con firmeza un papel que ha sido fundamental en la historia política del país, resaltando que las críticas de Karamanos no son más que un intento de deslegitimar una figura tiene mucho valor para la tradición republicana del país.

    Más sobre:Irina KaramanosPrimera DamaMaría Pía AdriasolaDaniella CicardiniJosé Antonio KastGabriel Boric

