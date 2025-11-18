BLACK SALE $990
    Política

    Desorden en Demócratas: dirigentes comienzan a sincerar su apoyo a José Antonio Kast

    La colectividad, próxima a la disolución, emitió una declaración en que descartaron el apoyo a Jara, pero que dejan la puerta abierta al republicano. Algunos militantes se cansaron de esperar y anunciaron públicamente su respaldo al exdiputado.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Nicolás Quiñones
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El resultado de la elección presidencial del domingo fue un trago amargo para Demócratas. Esa jornada no solo marcó el destino a la disolución de la colectividad -por no alcanzar el umbral mínimo de parlamentarios electos-, sino que también dejó al partido de centro en una encrucijada de cara a la segunda vuelta: apoyar a Jeannette Jara, del Partido Comunista (PC), o a José Antonio Kast, del Partido Republicano.

    La tienda, que encabeza la senadora Ximena Rincón, emitió una declaración ayer por la noche en que se refirieron al resultado del domingo. En ella se plantea: “El veredicto de la ciudadanía ha sido claro: siete de cada diez chilenos rechazaron la continuidad de este mal gobierno. No quieren más de lo mismo. Como demócratas tampoco queremos más de lo mismo, y menos aun liderado por el PC”.

    En definitiva, la directiva descartó apoyar a Jara, pero dejó en suspenso si estarán o no con Kast.

    16/11/2025 - Jose Antonio Kast realiza su discurso luego de pasar a segunda vuelta - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    No todos estuvieron de acuerdo con la indefinición de la declaración.

    El texto fue compartido en un grupo de WhatsApp que reúne a la militancia. Rápidamente empezaron los cuestionamientos. El excandidato a diputado Jorge Galdames acusó que era “poco claro” y que era necesario indicar si se apoya o no a Kast en segunda vuelta.

    La senadora Rincón defendió la declaración. “El mensaje es claro. Mira el primer párrafo”, escribió. Y citó el extracto incluido en esta nota.

    O sea, apoyaremos a Kast”, concluyó una militante. “Querida Xime, eso me dice que no a Jara, pero puedo interpretar que puede ser en blanco, nulo o Kast”, complementó Galdames.

    Un militante cuestionó: “¿Por qué nos costaría hablar con claridad? Rechazamos el comunismo. Apoyamos al candidato Kast“. Rincón le sacó en cara que él ya estuvo en el comando del Partido Republicano el domingo.

    “Kast está mucho más cerca (nuestro), por seguridad, migración, eficiencia del presupuesto, etcétera, que la candidata comunista. Comunismo nefasto no más”, comentó otro dirigente.

    Este tipo de declaraciones no solo nacen de militantes de base. El secretario general del partido, Carlos Maldonado, dijo a 24 Horas que “en 2021 anulé, esta vez votaré por Kast”.

    En tanto, el vicepresidente de Demócratas Gabriel Alemparte dijo a este medio: “Mi decisión es muy clara: no votaré bajo ninguna circunstancia por la continuidad de este gobierno. Y menos por una candidata del PC. Es necesario apoyar alternativas que estén jugadas por el crecimiento económico y, sobre todo, la batalla frontal en materia de seguridad“.

    Eso sí, el abogado enfatizó que “sin duda me importa que existan compromisos con las libertades públicas y la mirada del pasado claras y precisas. Así y todo, Chile necesita volver a ser lo que fue después de éste gobierno desastroso”.

    El presidente regional de Demócratas en Tarapacá, Jorge Zavala, sostuvo que “como directiva regional hemos tomado la determinación de no esperar un minuto más para apoyar la candidatura de José Antonio Kast. Hoy entregaremos todo nuestro apoyo como directiva regional. No vamos a esperar indicaciones. Respetamos la decisión de la directiva nacional, pero lo que hoy se juega es el futuro de nuestro país”.

    En esa misma línea, la presidente regional de Demócratas en Atacama, Margarita Miranda, reconoció que “yo voy a apoyar a José Antonio Kast. La directiva nacional, en el fondo, llamó a la libertad de acción. Varios militantes de acá, de Atacama, quieren apoyar a José Antonio Kast. Por lo tanto, yo abogo a esa mayoría. Siento que es mejor para el país”.

    Más sobre:Elecciones 2025PolíticaDemócratasXimena Rincón

