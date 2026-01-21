SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Despliegue en terreno y énfasis en reconstrucción compartida con Kast: el día de Boric en la zona cero de los incendios

    “En estos momentos se muestra que Chile es uno solo, incluso en momentos de transición política. Como ustedes saben, hay un gobierno, el nuestro, en ejercicio, que está a cargo de la tragedia y hay un gobierno electo, que ayer acaba de presentar sus ministros, y que somos de tendencias políticas muy distintas. Pero Chile nos une", destacó el Mandatario.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Presidente Gabriel Boric en Penco marcelo segura

    Desde Tomé, Región del Biobío, el Presidente Gabriel Boric ahondó en el proceso de reconstrucción que vendrá tras los incendios en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía y aludió al presidente electo, José Antonio Kast, que también viajó a la zona esta jornada.

    “En estos momentos se muestra que Chile es uno solo, incluso en momentos de transición política. Como ustedes saben, hay un gobierno, el nuestro, en ejercicio, que está a cargo de la tragedia y hay un gobierno electo, que ayer acaba de presentar sus ministros, y que somos de tendencias políticas muy distintas. Pero Chile nos une. Y hemos estado coordinando las diferentes acciones, entregando información, y los ministros correspondientes ya están en contacto", destacó.

    En ese sentido, valoró la coordinación entre el ministro del Interior Álvaro Elizalde y el sucesor de éste designado por Kast, Claudio Alvarado (UDI), y recalcó que “lo que la gente necesita es que la reconstrucción, el apoyo, sea lo más rápido posible, y en esto no se puede partir de cero”.

    Presidente Gabriel Boric en Penco marcelo segura

    Junto con detallar las principales medidas implementadas por el Ejecutivo para afrontar la catástrofe, Boric mencionó que países como México, Estados Unidos, Brasil e Israel así como organizaciones multilaterales como la ONU han ofrecido su ayuda.

    Y en conjunto con todas las instancias del Estado, de la sociedad civil, del sector privado, de todo el gobierno en terreno, de este y el que vendrá, nos vamos a poner de pie. Como saben, hoy día he estado en las comunas de Florida, en el sector de Lircay, en la comuna de Penco, en ambos hemos respondido preguntas, así que acá quería dar cuenta de estas ayudas tempranas y vamos a seguir trabajando para ayudar a todos quienes lo necesiten”, manifestó.

    La jornada de Boric en el Biobío

    En la mañana de este miércoles, el Mandatario inició su despliegue en la Región del Biobío, donde se encuentra la localidad de Lirquén, comuna de Penco, que ha sido denominada como la zona cero de los incendios, debido a que el sector urbano fue arrasado por las llamas en un 80%.

    Su primer acto en la región fue una reunión con autoridades locales y nacionales de manera de coordinar las medidas conjuntas ante la emergencia.

    Presidente de la República, Gabriel Boric Font, al puesto de mando de CONAF en Florida. marcelo segura

    Con posterioridad, entregó una breve declaración a la prensa apostada en el puesto de mando de Conaf, en la comuna de Florida. Allí, descartó una reunión en terreno con el presidente electo, quien llegó esta tarde a Bulnes, en la Región de Ñuble. “Con el presidente electo no me voy a reunir ahora en terreno, nosotros estamos en permanente contacto con los bomberos, tanto con los equipos y ya van a empezar las coordinaciones con el gabinete que nombró ayer", explicó.

    Por la tarde, el Jefe de Estado se trasladó a Penco y desde allí enfatizó en que la reconstrucción “es una tarea de Estado”. Por ello, sostuvo, "no se puede el 11 de marzo partir de nuevo. Tiene que haber una continuidad para que esto sea lo más expedito posible“.

