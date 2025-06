“Dificulta la expansión”, “No es buena compañía”: Cómo puede afectar a la campaña de Jara la mayor figuración de Jadue

Fue el 5 de abril pasado cuando, luego de una larga jornada de debate, el pleno del Comité Central del Partido Comunista (PC) proclamó a Jeannette Jara como su candidata presidencial. La definición se había postergado por varias semanas, en gran medida por la resistencia de un sector interno contra la exministra del Trabajo, gran parte de ese grupo, a la vez, insistía en que el exalcalde Daniel Jadue fuera otra vez abanderado de la colectividad.

Han pasado dos meses de esa situación, la candidatura de Jara está consolidada e incluso en algunas encuestas de opinión pública se impone de cara a las primarias del próximo 29 de junio. Con ese escenario de fondo es que Tercer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este lunes modificar la medida cautelar que afectaba al exalcalde de Recoleta reemplazando su arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno. ¿Cómo influirá esto en la campaña comunista?

Fue el propio presidente del PC, Lautaro Carmona, quien al poco rato de que se conociera la decisión de la Justicia este lunes sostuvo que “Creo que va a estar directamente vinculado con potenciar la campaña y nuestra política”

En esa línea, recalcó que “él (Jadue) es parte de la campaña de Jeannette, obviamente en un plano distinto porque estaba con una limitación. Lo ha dicho desde el día cero. Y hoy día podrá destacarse mucho más en función de disponerse a integrar el comando que está trabajando , donde están muchos otros miembros del comité central”.

La mirada interna

Pero la posible irrupción de Jadue en la campaña de la exmisntra del Trabajo, a menos de dos semanas de las primarias legales, no es visto por todos en el PC con buenos ojos.

Algunos plantean, en privado, que el alcalde podría perjudicar un alza creciente de la candidatura de Jeannette Jara, quien ha logrado permear a votantes que van más allá del partido

De hecho, Jadue ha tenido algunas diferencias públicas con la candidata, por ejemplo, en uno de los temas que ha sido una de las banderas de la exministra en esta campaña y en los debates que se han realizado hasta ahora: la reforma al sistema de pensiones.

En marzo pasado, y ad portas de la definición de presidencial del PC, Jadue lanzó unos dardos contra el hito de Jara: “Tendremos que diseñar la primaria que abra la posibilidades de continuar con las transformaciones, basándonos en un programa que realmente atienda la necesidad del pueblo. Seguimos con sueldos miserables, seguimos sin negociación ramal, seguimos con pensiones más que miserables y que no se van a mejorar a pesar de haber aprobado la ley que se aprobó y que los que la van a ver, en una de esas la ven en mucho tiempo más”.

El alcalde, hasta ahora, no ha tenido un protagonismo activo en la campaña de Jara, solo algunos comentarios esporádicos como cuando el PC optó por la exministra del Trabajo escribió: “Quiero saludar la definición de nuestro partido en la nominación de la compañera Jeanette Jara Román como candidata a la Presidencia de Chile, y participar así de una amplia primaria de fuerzas de izquierda y progresistas. En tiempos de restauración neoliberal y miseria planificada, levantar una candidatura desde el mundo del trabajo no es solo necesario: es urgente”.

O un par de semanas después cuando escribió en su cuenta de X: “Compañera @jeannettejararoman cuente conmigo siempre! ”.

La visión de los analistas

En tanto, los analistas no ven que un mayor protagonismo de Daniel Jadue pueda ser beneficioso para las aspiraciones de Jeannette Jara.

Para el analista director del Centro Democracia y Opinión Publica de la Universidad Central, Marco Moreno, “hasta ahora Jara viene demostrando fuerza electoral en el nicho del electorado duro de primarias. Eso le ha permitido beneficiarse de los electores que cruzan líneas políticas como muestra la migración de votos de Winter (jóvenes) y Tohá (aunque en menor medida) a Jara. El eventual aporte de Jadue estaría en la conquista del voto de nicho primarista. pero eso Jara ya lo consiguió”.

Asimismo, añadió que Jeannette Jara “representa de forma clara a su electorado ideológico. Su problema en esta última etapa es como romper el cerco y ampliar su perímetro electoral más allá de la burbuja militante. La intervención de Jadue solo ancla en la base dura a Jara dificultando su expansión ”.

En una línea similar opinó el vicedecano de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, quien explicó que “hemos sabido que el alcalde Jara, si bien goza de buena sintonía en un sector del Partido Comunista, no lo es así a nivel de ciudadanía en general. Es una de las figuras que tiene amplio rechazo, pese a su conocimiento importante. Y que está asociado, en los últimos tiempos, a posibles vinculaciones con delitos cometidos mientras era alcalde”.

Arellano agregó que “desde la perspectiva electoral, todo indica que si Jeannette Jara pretende seguir ampliando el espectro electoral, que da la impresión de que lo ha logrado. El exalcalde de Recoleta, Daniel Jara, no sería una buena compañía para ese tipo de estrategias. Si fuese un escenario distinto al actual, en que Jeannette Jara no estuviese posicionada como la han presentado en la encuesta, uno tiene que de alguna u otra forma fidelizar a su electorado, con un apoyo dentro del PC, pero dado que Jara hoy todo parece indicar que dentro del electorado de la centroizquierda, ha superado un electorado identificado con el Partido Comunista y ha recogido también votantes de Gonzalo Winter, en parte también de Carolina Tohá, este tipo de, entre comillas, apoyos, da la impresión de que no son bienvenidos para el momento actual”.