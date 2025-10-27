Diputado Alessandri y apoyo a acusación constitucional contra Pardow: “Me han llamado muchos parlamentarios oficialistas”

El diputado Jorge Alessandri (UDI) se refirió durante la mañana de este lunes a la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, señalando que parlamentarios oficialistas lo han llamado para apoyar la medida.

En conversación con Radio Infinita Alessandri señaló que “nosotros como oposición estamos 12 votos abajo en la Cámara, por eso perdemos la mayoría de las acusaciones, pero esta es distinta, me han llamado muchos parlamentarios oficialistas para decirme, por favor, guárdenme un espacio para una firma en la acusación”.

De acuerdo a lo que agregó en la ocasión, “Hay diputados interesados en apoyarla, de lado y lado, por supuesto que esto está también impactado con la elección de tres semanas más, pero yo creo que tiene mucha viabilidad y no va a ser algo voto a voto. Va a ser algo que va a ser algo holgado en la votación”.

“No recuerdo una acusación constitucional tan transversal en el daño que hizo. Todos los chilenos pagan cuenta de la luz, de Arica a Punta Arenas, de izquierda a derecha, de conservadores a liberales, por lo tanto, esto es un tema muy muy grande, mucho más grande que una coalición política”, expresó.

Análisis del debate

En la ocasión, Alessandri además abordó el debate ocurrido durante la noche del domingo, apuntando que “Me pareció que estuvo muy bien Evelyn Matthei y también otros candidatos del oficialismo, pero evidentemente que la obra y todo hace falta un poquito más de quizás contra pregunta, más dinamismo”.

Además se refirió a los dichos de Matthei sobre la relación con los BRICS, señalando que “Yo creo que una cosa es el comercio y otra es la afinidad política y tienen que ir por cordones separados”, enfatizando que “nosotros tenemos que tener comercio con todos, especialmente con los grandes como India, y tenemos que tener, por supuesto, que afinidad política, ideológica, es otro canal”.

Respecto al apoyo en segunda vuelta, el diputado señaló que “ese día la derecha tiene que estar unida porque el contrincante es la candidata del Partido Comunista”.

“Yo, al menos, diputado de Santiago, voy a estar ese día arriba del escenario, por supuesto con Evelyn Matthei, pero también si pasa Keiser o si pasa Kast, voy a estar también ahí, porque es demasiado grande lo que se juega para Chile”, mencionó.