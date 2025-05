Diputado Brito (FA) y acusación de “espionaje político”: “Yo no puedo afirmarlo, lo que sí puedo decir es que hay aprovechamiento político”

El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, se refirió a las acusaciones que ha hecho su partido de “espionaje político”, luego de que se filtrara una conversación que involucraba al Presidente Gabriel Boric.

Según señaló Brito, en conversación con Radio Pauta, “en esto hay que también ser responsable, porque en la medida que no hay pruebas contundentes que uno pueda acreditar, también yo no puedo afirmarlo. Lo que sí puedo decir es que hay aprovechamiento político por filtraciones ilegales".

De acuerdo a lo que agregó en la ocasión, “selectivamente se filtra una solicitud pero no la respuesta, selectivamente se filtran en momentos que son importantes para la política, y yo quisiera que el país pudiera tener la certeza de que la corrupción se va a enfrentar siempre, independiente de quién está involucrado”, enfatizando que “pero también que los procesos van a continuar avanzando y no se van a detener por los escándalos políticos”.

“Cuando hablo de procesos hablo de los proyectos de ley en el Congreso, porque cuando esto ocurre, yo lo noto en el Congreso, no quieren tramitar proyectos de ley, si no viene el ministro, no se avanza la comisión, y eso no le hace bien a Chile”, detalló.

Sobre la acusación de espionaje, según agregó el diputado, “Hablar de espionaje es muy grave, por eso nosotros consideramos que a medida que no hay pruebas para poder acreditarlo, yo en lo personal no hablo de espionaje, si hablo de una utilización política de filtraciones ilegales”.

“Vemos desde, por lo menos, nuestra realidad, desde nuestras regiones, vemos cómo existen filtraciones muy convenientes para determinados sectores y eso daña mucho las instituciones”, enfatizó.

Ley de Fraccionamiento

En la ocasión, el diputado que también se desempeña como presidente de la comisión de Pesca, abordó la decisión de la comisión mixta de aprobar entregar un 48% al sector industrial y un 52% al artesanal, esto a pesar del error en las cifras entregadas por el subsecretario de Pesca.

Según señaló, “fijamos dos criterios para adoptar el guarismo del 52-48.El primero es reivindicar a la pesca artesanal, que se ha empobrecido en estos 10 años producto de las cuotas que le quitó la ley Longueira, y en segundo lugar es garantizar los puestos de trabajo de las plantas de proceso”,

“El dato desactualizado que entregó el Ministerio de Economía, es un dato que no fue parte de la base de la decisión, se refiere a los desembarques de Pacific Blue en un momento, el año 2024, respecto que estaba presentándose como era diciembre, pero en realidad era a septiembre pero lo que nosotros utilizamos como base de la decisión son cuántos kilos de pescado necesitan las plantas de proceso de Pacific Blue para funcionar”, agregó.

Según enfatizó “Es importante despejar el aprovechamiento de quienes intentan sacar un fraccionamiento mayoritario para la industria pesquera en una pesquería, que es la merluza común, que es la principal pesquería de nuestra zona central”.