Diputado Cristián Araya descarta imputaciones en su contra en arista de trama bielorrusa

La jornada de este miércoles Ciper publicó un reportaje que señala que el diputado republicano Cristián Araya habría recibido $1,7 millones por parte del conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, quien es investigado por lavado de dinero en el caso del consorcio bielorruso.

Según el medio de comunicación, en una llamada, interceptada por el OS7 de Carabineros, Yáber dijo lo siguiente: “Le traje el millón siete a Cristian Araya”.

A horas de la publicación, Araya desestimó esta información.

“Respecto de la nota publicada por el medio Ciper, quiero afirmar que las imputaciones que hace el artículo son falsas. Asimismo, consignar que no existe ninguna investigación en mi contra ni he sido notificado de ninguna medida o acción judicial a este respecto”, escribió en X.

“Respecto de la votación de la acusación constitucional en contra del exministro Ulloa, como consta públicamente, voté a favor de la destitución, atendida la gravedad de los fundamentos y antecedentes presentados, contrario a lo que intenta instalar el medio de comunicación”, agregó.

“En caso de ser requerido por la justicia, voy a colaborar proactiva y transparentemente, con toda la información que sea necesaria, para desacreditar estas falsas imputaciones”, culminó el diputado.