VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputado Henry Leal: “La UDI está más cerca de Republicanos, no veo cuáles son las diferencias ideológicas que tenemos”

    El jefe de bancada de la UDI abordó también el futuro de Chile Vamos, señalando que la alianza que hicieron con Amarillos y Demócratas “no dio los resultados que esperábamos". “Nosotros no podemos seguir en esa alianza. La UDI es un partido de derecha, no es un partido de centro", apuntó.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Henry Leal, diputado y jefe bancada de la UDI, abordó esta jornada en entrevista con Radio Duna el futuro de Chile Vamos tras la carrera presidencial, y también el rol del partido tras las elecciones.

    Con respecto a la consulta interna realizada por los militantes del Partido de la Gente (PDG) ayer domingo para definir la postura de la colectividad en la segunda vuelta, y en donde el partido finalmente adoptó como posición oficial la opción Nulo o Blanco, el jefe de bancada de la UDI expresó que sería relevante saber cuál fue el universo y cuantas personas votaron, ya que esa cifra no se transparentó.

    “Los partidos políticos hoy día, todos, incluidos los nuestros, no son muy representativos de la sociedad chilena, y por lo tanto, lo que diga un partido no solamente es lo que sus electores hacen, distintos son los militantes La militancia a veces es más ideologizada, es más partidaria, pero quién votó por Parisi no necesariamente va a ser lo que un grupo", añadió.

    Asimismo, apuntó que estima que la consulta interna “no fue muy mayoritario (la participación), sino lo habrían transparentado”.

    Henry Leal: “La alianza que hicimos con Amarillos y Demócratas no dio los resultados que esperábamos”

    Por otra parte, y consultado sobre la nueva configuración que tendrá el Congreso, Leal expresó que tendrán que dialogar mucho para llegar a acuerdos.

    “En el Congreso tenemos que conversar mucho, y eso es lo que a mí me complica, porque siempre tenemos que estar dependiendo de un grupo minoritario. Lo fue en este momento el Partido Demócrata, el diputado de Amarillos, que siempre fueron muy relevantes, pero no representaban la mayoría de los chilenos. Entonces se viene, creo yo, un proceso complicado para quien sea que gane la elección presidencial”, sentenció.

    En cuanto al futuro de Chile Vamos, señaló que la alianza que hicieron con Amarillos y Demócratas “no dio los resultados que esperábamos y electoralmente no rindió prácticamente nada”.

    “Yo descartaría desde ya, nosotros no podemos seguir en esa alianza. La UDI es un partido de derecha, no es un partido de centro. Y muchas veces nos desperfilamos por corrernos mucho hacia el centro. Pero ponerle hoy día la lápida creo que es demasiado temprano. Yo creo que con RN tenemos muchas coincidencias, y por supuesto que es amplia”.

    En esto, reconoció que hoy hay una discusión interna de si avanzan o no en una alianza política con Republicanos y el Partido Nacional Libertario.

    “Creo que ahí sí tenemos que fortalecer y tenemos que reformular Chile Vamos. No puede ser Chile Vamos la suma de dos partidos. Evópoli ya desapareció, ya no es partido, por lo tanto queda RN y la UDI”, sentenció. “Si eso se va a transformar solamente en dos partidos que se junten y se le pone un nombre, yo no le veo mucha viabilidad”,

    En cambio, expresó, “si nosotros somos capaces de articularla con una coordinación, que nos reunamos periódicamente, que tengamos programas comunes, ideas comunes, yo creo que Chile Vamos tiene mucho que decir aún”.

    “La UDI va a tener que tener un consejo en el mes de enero, estamos trabajando para tomar una definición hacia dónde vamos, qué vamos a hacer”, expresó. “Pero seguir haciendo lo mismo, creo que la receta no es la adecuada”.

    Chile Vamos, recordó, tiene 33 diputados del Congreso, y un tercio de los senadores, “entonces es una fuerza política muy relevante y creo que está muy lejos de que muera”.

    Asimismo, apuntó a la cercanía que tienen con el Partido Republicano.

    “Yo creo que la UDI está más cerca del Republicanos, no veo cuáles son las diferencias ideológicas que tenemos, son estilos principalmente, pero también con RN tenemos muchas similitudes, hemos trabajado en el pasado firmes. Yo creo que la alianza natural hoy día, mi opinión personal, es que tenemos que fortalecer la alianza con Renovación Nacional”.

    Y si van a formar parte de un gobierno de Kast, señaló Leal, “bueno, formar parte en igualdad de condiciones, y formar parte también desde nuestro punto de vista. Tenemos mucho que aportar”.

    “Creo que la alianza natural hoy día es con el RN y fortalecer Chile Vamos”, reiteró. “Me gustaría fortalecerla, tal vez avanzar a un partido único. ¿Por qué no? (...) ideológicamente estamos cerca de Republicanos, si vienen de la UDI“.

    Sobre por qué el partido no ha sincerado esta postura, Leal apuntó que esto “no es una decisión de una persona ni de un partido”, sino más bien es una decisión política “de toda la base partidaria, de un consejo general, de ahí para arriba”.

    “Entonces es una decisión que tenemos que tomar y tenemos que tomarla rápido”, señaló.

    Más sobre:PoíticaHenry LealUDIRNChile VamosDemócratasRepublicanosPartido Republicano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Putin se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

    Cómo operan las embarcaciones que transportan drogas hacia EEUU, según reportes

    La advertencia de Mirosevic por situación en la frontera: “No hay que bajarle el perfil a una crisis que puede aumentar”

    A dos semanas para el balotaje: Cataldo expone que “en general” el debate en torno a la educación “ha estado ausente”

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    3.
    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    4.
    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    5.
    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Enfrenta el fin de año con los mejores descuentos$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas

    PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo
    Chile

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    La advertencia de Mirosevic por situación en la frontera: “No hay que bajarle el perfil a una crisis que puede aumentar”

    PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas

    Banmédica oficializa venta a Patria: “Marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos”
    Negocios

    Banmédica oficializa venta a Patria: “Marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos”

    Estadounidense UnitedHealth Group oficializa venta de Empresas Banmédica en Chile

    Economía chilena crece en la parte alta de las expectativas y acumula una expansión de 2,4% a octubre

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones
    Tendencias

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Cómo operan las embarcaciones que transportan drogas hacia EEUU, según reportes

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Erick Pulgar y sus compañeros del Flamengo rompen el trofeo de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Erick Pulgar y sus compañeros del Flamengo rompen el trofeo de la Copa Libertadores

    El recibimiento de ídolo que le dio la hinchada del Betis a Pellegrini tras ganar el derbi al Sevilla de Alexis y Suazo

    Chile se prepara para enfrentar los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar
    Cultura y entretención

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar

    Revive la disputa por las cartas de Gabriela Mistral en una novela: “Esos documentos generaban muchas ansiedades”

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir
    Mundo

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Putin se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

    Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón