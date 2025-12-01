BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ni Kast ni Jara: PDG llama a votar nulo tras consulta entre militantes

    Un 78% se pronunció por esa opción. En las últimas semanas, el propio Franco Parisi había adelantado que “más del 75%” de sus electores se inclinaría por anular, de acuerdo con sondeos internos. Luego de ello, la diputada Pamela Jiles (PDG) fue la primera figura del partido en abogar por el voto nulo o blanco.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    Santiago, 5 de septiembre 2025. Franco Parisi presenta a los nuevos integrantes de su comando y que asumiran tareas en areas como, Justicia, Energia, Hacienda y Seguridad. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast o nulo.

    Esas eran las tres alternativas que tenían los militantes del Partido de la Gente (PDG) en la consulta interna, realizada de manera online este domingo, para definir la postura de la colectividad en la segunda vuelta.

    El sistema para votar fue abierto desde las 15.00 a las 18.00 horas para que solo sus afiliados se pronunciaran. La difusión de los resultados, sin embargo, fue pospuesta para pasadas las 22 horas del domingo.

    El resultado fue categórico: un 78% de la militancia se inclinó por anular, Kast tuvo un 20% y Jara un 2%.

    “De acuerdo con esta votación, y respetando plenamente la voz de nuestros militantes, el PDG adopta como posición oficial para la segunda vuelta la opción Nulo o Blanco. Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”, dice un comunicado.

    “El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país. Este camino continúa, junto a la gente y para la gente”, añade el texto.

    Si bien en los comandos de Jara y Kast había expectativas, las señales de los últimos meses son coincidentes en que la dirigencia y las bases del PDG no eran partidarias de casarse con ninguna de las candidaturas que se medirán en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.

    “Ni fachos ni comunachos” era, de hecho, uno de los lemas de campaña de Parisi, quien quedó con una mala experiencia tras haber llamado a votar por Kast en las elecciones de 2021, ya que, según estudios de opinión pública, un 70% del electorado del economista al final se inclinó por el actual Presidente Gabriel Boric en aquellos comicios.

    Esta fisura, además, fue el germen que terminó de quebrar a la antigua bancada del PDG, cuyos diputados al final renunciaron a la colectividad.

    En las últimas semanas, el propio líder del partido y excandidato presidencial adelantó que “más del 75%” de sus electores se inclinaría por el nulo, de acuerdo a sondeos internos.

    El problema es que entre sus filas, la colectividad ya estaba volviendo a experimentar tensiones por la definición para la segunda vuelta.

    Por ejemplo, el diputado electo Javier Olivares (PDG) transparentó su opción por Kast, pero días después la actual legisladora Pamela Jiles (PDG), a quien Parisi definió como la líder de su bancada, sostuvo que le haría “la vida imposible” al republicano en caso de que llegara a La Moneda.

    A pesar de que los dichos de Jiles generaron una controversia en el partido, ella insistió en sus palabras y fue la primera figura del PDG en abogar por el voto nulo.

    A través de su cuenta de X, Jiles publicó “#VotoNuloYBlanco en segunda vuelta... Ni Kast ni Jara, vamos por Parisi 2030”.

    Inclinarse por el voto nulo tiene otro incentivo.

    Históricamente, los votos nulos y blancos, que no son considerados válidos para el conteo final, por lo general, eran un porcentaje bajo. Sin embargo, con el retorno del voto obligatorio estas alternativas crecieron.

    Por lo tanto, llamar a votar nulo o blanco le permitiría al economista capitalizar una opción de descontento con las dos candidaturas en carrera.

    La importancia de Parisi

    La postura del PDG es especialmente relevante para las candidaturas de José Antonio Kast y Jeannette Jara, que durante estas dos semanas han buscado atraer al electorado que apoyó a Franco Parisi en la primera vuelta.

    De hecho, la disputa por estos votantes ha sido uno de los elementos centrales del balotaje.

    El buen desempeño parlamentario del PDG y el casi 20% obtenido por Parisi en la primera vuelta configuraron un universo electoral que podría ser decisivo para el resultado final.

    También es importante considerar que el PDG cuenta con poco más de 38 mil militantes, según el registro del Servel al 31 de octubre.

    Esto tuvo correspondencia en la votación. Parisi obtuvo más de 2,5 millones de votos en la primera vuelta, lo que plantea la interrogante de hasta qué punto estos electores seguirán la definición del partido o votarán de manera autónoma en la segunda vuelta.

    Más sobre:PolíticaEleccionesPartido de la GenteFranco Parisi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “La elección está abierta”: Jara lidera intento para subir moral oficialista y comando critica a economistas de Kast

    En la recta final, Kast instala tema migratorio en la campaña e instruye a Carter viajar a Arica

    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    “Es una challa de campaña”: Jara cuestiona cuenta regresiva de Kast en medio de tensión migratoria en la frontera con Perú

    Crisis en Venezuela: Trump confirma una conversación telefónica con Maduro

    RM concentra el 76% de los 127 “narcofunerales” registrados a nivel nacional desde que se promulgó la nueva ley

    Lo más leído

    1.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    2.
    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    3.
    Despierta “El Monstruo” de la Teletón: público en el Estadio Nacional pide que María José Quintanilla vaya al Festival de Viña

    Despierta “El Monstruo” de la Teletón: público en el Estadio Nacional pide que María José Quintanilla vaya al Festival de Viña

    4.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    5.
    “La encuesta real es la del 14 de diciembre”: comando de Jara reacciona a los sondeos que muestran ventaja de Kast

    “La encuesta real es la del 14 de diciembre”: comando de Jara reacciona a los sondeos que muestran ventaja de Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache por TV y streaming

    “La elección está abierta”: Jara lidera intento para subir moral oficialista y comando critica a economistas de Kast
    Chile

    “La elección está abierta”: Jara lidera intento para subir moral oficialista y comando critica a economistas de Kast

    Ni Kast ni Jara: PDG llama a votar nulo tras consulta entre militantes

    En la recta final, Kast instala tema migratorio en la campaña e instruye a Carter viajar a Arica

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026
    Negocios

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son confiables”

    Javiera Martínez: “Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso”

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido
    Tendencias

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    ¿Los mapaches son las próximas mascotas? Este estudio afirma que están teniendo signos de domesticación

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    El sueño del retorno sigue vivo: Concepción elimina a Copiapó y jugará ante Cobreloa la final de la liguilla del Ascenso
    El Deportivo

    El sueño del retorno sigue vivo: Concepción elimina a Copiapó y jugará ante Cobreloa la final de la liguilla del Ascenso

    Remontada en Calama: una ráfaga de goles instala a Cobreloa en la final de la Liguilla de Ascenso tras vencer a San Marcos

    Sabino Aguad admite la incertidumbre en Unión Española tras el descenso: “Es fácil prometer que volveremos, pero no puedo”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    Crisis en Venezuela: Trump confirma una conversación telefónica con Maduro
    Mundo

    Crisis en Venezuela: Trump confirma una conversación telefónica con Maduro

    Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por caso de corrupción, mientras aseguran que evalúa nueva ofensiva contra Irán

    Legisladores de EE.UU. sugieren que ataques en el Caribe podrían suponer un crimen de guerra

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón