Ni Kast ni Jara: PDG llama a votar nulo tras consulta entre militantes

Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast o nulo.

Esas eran las tres alternativas que tenían los militantes del Partido de la Gente (PDG) en la consulta interna, realizada de manera online este domingo, para definir la postura de la colectividad en la segunda vuelta.

El sistema para votar fue abierto desde las 15.00 a las 18.00 horas para que solo sus afiliados se pronunciaran. La difusión de los resultados, sin embargo, fue pospuesta para pasadas las 22 horas del domingo.

El resultado fue categórico: un 78% de la militancia se inclinó por anular, Kast tuvo un 20% y Jara un 2%.

“De acuerdo con esta votación, y respetando plenamente la voz de nuestros militantes, el PDG adopta como posición oficial para la segunda vuelta la opción Nulo o Blanco. Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”, dice un comunicado.

“El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país. Este camino continúa, junto a la gente y para la gente”, añade el texto.

Si bien en los comandos de Jara y Kast había expectativas, las señales de los últimos meses son coincidentes en que la dirigencia y las bases del PDG no eran partidarias de casarse con ninguna de las candidaturas que se medirán en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.

“Ni fachos ni comunachos” era, de hecho, uno de los lemas de campaña de Parisi, quien quedó con una mala experiencia tras haber llamado a votar por Kast en las elecciones de 2021, ya que, según estudios de opinión pública, un 70% del electorado del economista al final se inclinó por el actual Presidente Gabriel Boric en aquellos comicios.

Esta fisura, además, fue el germen que terminó de quebrar a la antigua bancada del PDG, cuyos diputados al final renunciaron a la colectividad.

En las últimas semanas, el propio líder del partido y excandidato presidencial adelantó que “más del 75%” de sus electores se inclinaría por el nulo, de acuerdo a sondeos internos.

El problema es que entre sus filas, la colectividad ya estaba volviendo a experimentar tensiones por la definición para la segunda vuelta.

Por ejemplo, el diputado electo Javier Olivares (PDG) transparentó su opción por Kast, pero días después la actual legisladora Pamela Jiles (PDG), a quien Parisi definió como la líder de su bancada, sostuvo que le haría “la vida imposible” al republicano en caso de que llegara a La Moneda.

A pesar de que los dichos de Jiles generaron una controversia en el partido, ella insistió en sus palabras y fue la primera figura del PDG en abogar por el voto nulo.

A través de su cuenta de X, Jiles publicó “#VotoNuloYBlanco en segunda vuelta... Ni Kast ni Jara, vamos por Parisi 2030”.

Inclinarse por el voto nulo tiene otro incentivo.

Históricamente, los votos nulos y blancos, que no son considerados válidos para el conteo final, por lo general, eran un porcentaje bajo. Sin embargo, con el retorno del voto obligatorio estas alternativas crecieron.

Por lo tanto, llamar a votar nulo o blanco le permitiría al economista capitalizar una opción de descontento con las dos candidaturas en carrera.

La importancia de Parisi

La postura del PDG es especialmente relevante para las candidaturas de José Antonio Kast y Jeannette Jara, que durante estas dos semanas han buscado atraer al electorado que apoyó a Franco Parisi en la primera vuelta.

De hecho, la disputa por estos votantes ha sido uno de los elementos centrales del balotaje.

El buen desempeño parlamentario del PDG y el casi 20% obtenido por Parisi en la primera vuelta configuraron un universo electoral que podría ser decisivo para el resultado final.

También es importante considerar que el PDG cuenta con poco más de 38 mil militantes, según el registro del Servel al 31 de octubre.

Esto tuvo correspondencia en la votación. Parisi obtuvo más de 2,5 millones de votos en la primera vuelta, lo que plantea la interrogante de hasta qué punto estos electores seguirán la definición del partido o votarán de manera autónoma en la segunda vuelta.