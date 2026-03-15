Diputado Montalva (PPD) acusa que el Minvu habría instruido paralizar funciones administrativas hasta nuevo aviso

El diputado por La Araucanía, José Montalva (PPD), anunció que oficiaría a Contraloría y al Ministerio de Vivienda (Minvu) tras conocerse una circular por parte de esta institución, en que se instruye la suspensión temporal del despacho de documentación y de tramitación de nuevas adquisiciones.

El documento emitido por la Subsecretaría de Vivienda el pasado 13 de marzo, “solicita a las Jefaturas de los servicios y personal encargado de Oficinas de Partes abstenerse de despachar cualquier tipo de documentación, tanto interna como externa, hasta nuevo aviso".

“Asimismo, se instruye suspender la tramitación y despacho de actos administrativos o antecedentes asociados a nuevas adquisiciones, contrataciones o compras públicas, hasta que se impartan las directrices correspondientes por parte de las jefaturas entrantes”, agrega al respecto.

En el mismo texto, se justifica la solicitud en “la necesidad de ordenar y revisar el flujo de documentación institucional y de actos administrativos en tramitación”.

En ese contexto, el parlamentario criticó la determinación del Minvu e hizo notar la contradicción entre este hecho y el llamado del Presidente José Antonio Kast ayer desde Lirquén de acelerar los procesos de reconstrucción en zonas como Valparaíso o las regiones del Biobío y Ñuble.

“Hoy día el instructivo que se le está dando a todos los servicios, a todos los Servius del país, es que paralicen sus funciones. No se puede, so pretexto de revisar las cuentas, paralizar los servicios. Necesitamos trabajar con rapidez para darle respuesta a la gente y hoy día eso no se está haciendo en el Ministerio de Vivienda”, criticó Montalva.

“Por eso vamos a oficiar a Contraloría, porque esto podría estar incumpliendo con el principio de continuidad de un servicio cuando hay cambio de gobierno. Pero también vamos a oficiar el Ministerio de Vivienda para que nos diga por cuánto plazo está paralizando sus procesos y a qué gestiones se refiere específicamente”, detalló el otrora delegado presidencial durante la administración de Gabriel Boric.

Un documento con la misma solicitud habría sido emitido el pasado 11 de marzo por el Ministerio de Agricultura, con una redacción similar y una justificación igual a la dada por el Minvu.