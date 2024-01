Diputado Santana (PS) arriesga sanción ética y la presidencia de Comisión de Trabajo tras reconocer cita en casa de Zalaquett

En directo, en medio de un programa de televisión, el diputado del Partido Socialista (PS), Juan Santana, reconoció haber participado en uno de los encuentros de “diálogo”, que organiza el lobista y exalcalde de Santiago y La Florida, Pablo Zalaquett (UDI).

Estas rondas de reuniones, que no han sido transparentadas en el registro de audiencias de la Ley de Lobby, fueron reveladas por Ciper Chile e involucraban, en principio, a ministros del gobierno, entre ellos Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Jeannette Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura).

Sin embargo, poco a poco se ha sabido que otras autoridades como parlamentarios también asistían a estas citas en la casa del lobista.

El gobierno, en particular el Presidente Gabriel Boric y la ministra vocera Camila Vallejo, negaron que hubiera infracciones a la Ley de Lobby (que obliga a declarar estas reuniones), ya que se trataba de simples instancias de “diálogo”.

Sin embargo, en el caso de Santana y al igual que el de la ministra Jara, los encuentros se realizaron con representantes de las AFP en medio de la trabada tramitación de la reforma de pensiones.

En el programa Estado Nacional y ante una pregunta que le hizo el periodista Matías del Río a todos los panelistas, Santana reveló que en una ocasión fue invitado a la casa de Zalaquett y participó para hablar de pensiones.

“Había representantes de asociaciones de las AFP”, dijo, sin embargo, señaló que “no conocía a nadie de quienes estaban presentes en la reunión”.

“Estas personas -que también habían asistido a la Comisión de Trabajo- nos hacían preguntas de qué era lo que esperábamos respecto de las modificaciones en cuanto a la ley de pensiones”, agregó.

Respecto a los asistentes de esa reunión, también manifestó que no se encontraba ningún ministro u otro parlamentario, más que él.

No obstante, expresó que tenía entendido que otros parlamentarios asistieron a estos encuentros.

En las últimas horas, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, también a través de una declaración optó por transparentar que había asistido a un encuentro con Zalaquett.

“A principios de septiembre pasado, acepté una invitación de Pablo Zalaquett en mi calidad de presidenta del PS Chile, a una conversación acerca del proceso constituyente y la coyuntura política”, dijo la senadora.

“Se trató de un encuentro (no una cena) de una hora y media aproximadamente, que consistió básicamente en mi exposición acerca del estado del proceso y las perspectivas del mismo, y mi opinión personal en temas generales de actualidad. Dada la fecha, lo central fue la visión acerca del proceso constituyente en curso y sus proyecciones”, explicó.

Otro de los asistentes a estas reuniones fue Álvaro Elizalde, ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), pero, en su caso, acudió cuando era parlamentario, a una reunión a la que asistió el senador Juan Antonio Coloma (UDI), a hablar del segundo proceso constitucional.

Estas últimas revelaciones generaron preocupación en la interna de la colectividad socialista. Incluso había molestia en particular por la cita a la que asistió Santana, ya que involucraba la tramitación de un proyecto en discusión y no informó de la audiencia en el registro público.

Respecto de la audiencia concedida por el diputado, el senador Gastón Saavedra, quien integra la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, afirmó que dado que las pensiones son “un tema de tanta sensibilidad, no se pueden abrir flancos que se presten para suspicacias, para la deslegitimación de la función parlamentaria. (Santana) fue indulgente con estos principios, muy condescendiente con el lobismo en desmedro de sostener acuerdos que den confianza”.

Censura

La Ley de Lobby obliga a los parlamentarios, a ministros y a subsecretarios, entre otros, a declarar reuniones en el registro público, y quienes omitan esta información se arriesgan a multas.

Dado el reconocimiento de Santana respecto de la reunión con Zalaquett, desde la oposición informaron que pedirán la censura de su presidencia en la Comisión de Trabajo.

El diputado de la UDI, Cristián Labbé, señaló que “nos hemos enterado que el diputado Santana tuvo una reunión clandestina con personas de la Asociación de AFP”. “Esto, evidentemente, lo inhabilita para seguir en el cargo de presidente la Comisión de Trabajo”, agregó.

El jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Agustín Romero, también catalogó la reunión como “clandestina” y manifestó que “es inaceptable y hace inviable la votación de la reforma previsional”.

Por ello, Romero informó que como republicanos van a solicitar un “pronunciamiento a la Comisión de Ética” y, asimismo, “pediremos la suspensión de la tramitación del proyecto y la censura del diputado Santana como presidente de la Comisión de Trabajo”.

Multa millonaria

Ahora, deberá ser la Comisión de Ética de la Cámara la que se pronuncie sobre el caso de Santana.

Esa instancia, que es la encargada de resolver infracciones al reglamento y a la Ley de Lobby, hoy es presidida por el diputado socialista Nelson Venegas.

“Esto tiene que ser visto el próximo martes, día en que sesionamos, para ver si actuamos de oficio. Pero no es una decisión unilateral mía. Puede que como presidente lo proponga, pero esto debe ser resuelto por la mayoría de la comisión”, dijo Venegas.

La Ley del Lobby señala que “la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que corresponda le aplicará una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, que se descontarán directamente de sus remuneraciones o dieta, cuando corresponda”, es decir, una sanción que puede fluctuar entre $ 646 mil pesos a un $ 1,9 millones.

“El procedimiento podrá iniciarse de oficio por las comisiones señaladas en el inciso primero o por denuncia de cualquier interesado, lo cual será comunicado al afectado”, dice la norma.

Error

En tanto, el diputado Santana, en una declaración pública ante las críticas, admitió haber cometido un error político.

“En dicho encuentro, de carácter informativo, manifesté la misma posición que una y otra vez he defendido públicamente: es necesario terminar con las AFPs y es necesario que exista un seguro social que aumente la pensión de los actuales jubilados”, dijo. “Lo hice motivado únicamente por mi firme convicción de que el diálogo es más necesario que nunca enmomentos donde la fricción pareciera ser el norte y la única forma de actuar de algunos sectores políticos, pero entiendo las aprehensiones que existen y que puede haber sido un error político”, agregó. “Si bien participaron representantes de estas asociaciones, en ningún me manifestaron sus intereses particulares ni buscaron influir en mi rol de parlamentario. Y quiero recalcar que no mantuve ni he mantenido contacto con ellos. Además, es fácilmente constatable que mi postura por acabar con la industria de las AFPs no ha cambiado, ni antes ni después de este encuentro”, añadió el legislador, quien cuestionó los intentos por “utilizar esto como argumento para seguir obstaculizando una reforma de pensiones”.