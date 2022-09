Diputado Schalper asegura que “nos vamos a juntar como Chile Vamos a reflexionar” antes de reunirse con el Presidente Boric

“Le hemos expresado al Presidente Boric que nos parece que hay que cuidar los tiempos y las formas. Yo el resultado de esta envergadura, es un terremoto de tal entidad que yo creo que todas las fuerzas políticas tenemos que declararnos en estado de reflexión y ver qué es lo que nos ha querido decir la ciudadanía y nos parece que el primero que debiese hacer eso es el gobierno”.

Esta fue la respuesta del diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, luego que el Presidente Gabriel Boric convocara -para mañana lunes- al Palacio de La Moneda a todos los partidos -oficialistas y de oposición- para dar “continuidad al proceso constituyente”.

“La pregunta que uno se hace es a qué y con quién. El gobierno es evidente que va a tener que cambiar el elenco para enfrentar lo que viene entonces usted no invita a su casa cuando no ha ordenado los muebles”, aseguró el secretario general de RN en entrevista con T13.

Además agregó que “nuestra tarea es que el gobierno sea capaz de ordenar eso, decirnos con quién van a ser nuestros interlocutores, cuáles van a ser los tonos en los cuales nos vamos a mover y a partir de ahí obviamente (...) algunos decían que no íbamos a estar disponibles para una nueva Constitución, no solo estamos disponibles, si no que vamos a participar activamente”.

Asimismo, Schalper informó que han convocado a los parlamentarios de Renovación Nacional a un encuentro a las 11:00 de la mañana para luego reunirse como Chile Vamos a “reflexionar lo que hemos recogido como coalición”.